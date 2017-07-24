Жители Зеленой Рощи до августа останутся без горячей воды

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24 июля в 1, 2, 3, 4 и 8-м микрорайонах Зеленой Рощи начались гидравлические испытания на муниципальных тепловых сетях, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Теплотрассы проверят на прочность и плотность, а также выполнят плановый ремонт запорной арматуры.

«Повышение надежности муниципальных объектов теплоэнергетики — это одна из главных задач, которую решает “КрасКом” в межотопительный период, — рассказывает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Повышенным давлением воды мы определяем слабые участки сетей и оперативно их восстанавливаем. Если по итогам проверки таких участков будет мало, мы подадим горячую воду жителям Зеленой Рощи раньше запланированной даты».

Гидравлические испытания относятся к категории наиболее важных мероприятий по подготовке централизованных систем теплоснабжения к работе в зимних условиях. Стоит отметить, что температура теплоносителя в момент тестирования сетей не превышает +40 °С, а давление, которым проверяют трубы на прочность, в среднем на 25% выше рабочего.

На плановый период испытания трубопроводов с 00:00 24 июля до 24:00 3 августа будет приостановлено горячее водоснабжение в 1, 2, 3, 4, 8-м микрорайонах Зеленой Рощи по следующим адресам: