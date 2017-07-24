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06:34 (мск), источник: Newslab.ru

Жители Зеленой Рощи до августа останутся без горячей воды

С сегодняшнего дня в микрорайоне проходят гидравлические испытания теплосетей.

Источник: Reuters

24 июля в 1, 2, 3, 4 и 8-м микрорайонах Зеленой Рощи начались гидравлические испытания на муниципальных тепловых сетях, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Теплотрассы проверят на прочность и плотность, а также выполнят плановый ремонт запорной арматуры.

«Повышение надежности муниципальных объектов теплоэнергетики — это одна из главных задач, которую решает “КрасКом” в межотопительный период, — рассказывает генеральный директор предприятия Олег Гончеров. — Повышенным давлением воды мы определяем слабые участки сетей и оперативно их восстанавливаем. Если по итогам проверки таких участков будет мало, мы подадим горячую воду жителям Зеленой Рощи раньше запланированной даты».

Гидравлические испытания относятся к категории наиболее важных мероприятий по подготовке централизованных систем теплоснабжения к работе в зимних условиях. Стоит отметить, что температура теплоносителя в момент тестирования сетей не превышает +40 °С, а давление, которым проверяют трубы на прочность, в среднем на 25% выше рабочего.

На плановый период испытания трубопроводов с 00:00 24 июля до 24:00 3 августа будет приостановлено горячее водоснабжение в 1, 2, 3, 4, 8-м микрорайонах Зеленой Рощи по следующим адресам:

ул. Джамбульская, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4, 6, 5, 7, 9, 11, 13а, 19 В, 21, 22, 23, 23а; ул. Новгородская, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16; ул. Тельмана, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20; ул. Быковского, 6, 8, 10; пр. Металлургов, 2а, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 49а; ул. Николаева, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 11 В, 13, 15, 15а, 17; ул. Устиновича, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38; ул. Быковского, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13; ул. Терешковой, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18.

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