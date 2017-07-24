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07:30 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске на 24—26 июля: грозы и 30-градусная жара

В ближайшие три дня Новосибирскую область ожидает жаркая и влажная погода — синоптики прогнозируют грозы, ливни с градом и высокую температуру. Циклоны придут к нам из Казахстана и Урала.

Дневная температура 24 и 25 июля составит 22−28 градусов, а 27 июля в южных районах Новосибирской области может подняться выше 30 градусов — в интервале 26−32 градусов тепла. Ночная температура тоже будет достаточно комфортной — от 13 до 18 градусов, сообщил VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Над нами по-прежнему циклоническое поле низкого атмосферного давления. Циклонические возмущения перемещаются сейчас из районов Среднего и Южного Урала. И мы предполагаем, что еще будут перемещаться на нашу территорию циклонические вихри из Казахстана. Погода в плане осадков остается неустойчивой, с ливневыми и грозовыми дождями разной интенсивности, порывистыми ветрами. Может быть град», — сказал Ренад Ягудин.

Впрочем, Росгидрометцентр предсказывает 24—26 июля лишь обычные небольшие дожди, вероятность выпадения осадков — 75% в понедельник, 90% во вторник и 44% в среду. Температура днем составит 27−28 градусов, ночью столбик термометра опустится до 16−18 градусов.

Сервис Weather.com и вовсе прогнозирует пасмурную погоду без осадков. По данным IOS Apple, дождей также не ожидается, но небо будет пасмурным. Температура 24—26 июля будет стабильно держаться на отметке 24−25 градусов.

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