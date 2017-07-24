Бочки для швартовки кораблей, участвующих в Дне ВМФ, установили в Амурском заливе

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Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Киллекторное судно «КИЛ-498» завершило установку бочек, к которым будут пришвартованы корабли Тихоокеанского флота, участвующие в праздновании Дня ВМФ в акватории Амурского залива. В ближайшее время в заливе начнется формирование парадного строя кораблей, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флота капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

В парадный строй будут выстроены 13 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе новейший корвет «Совершенный», 20 июля вошедший боевой состав ВМФ. А также флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».