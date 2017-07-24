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07:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Маяки дружбы» зажгут во Владивостоке

Фестиваль объединит талантливых детей из дружественных стран — России и КНР.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Международный детский фестиваль искусств Маяки дружбы, посвященный 157-летию образования Владивостока, пройдет в Приморском краевом театре кукол. Мероприятие объединит талантливых детей из дружественных стран — России и КНР для совместного творческого сотрудничества в атмосфере мира и добра, сообщает ИА PrimaMedia.

Девиз фестиваля — «Мир. Дружба. Фестиваль!». Он предоставит возможность каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал на профессиональной сцене, поможет открыть дверь в большой и бесконечный мир, полный интересных открытий себя в творчестве.

Заявлено более 50-ти участников фестиваля:

— Детская школа искусств города Дацин (КНР).

— Drum show «Catchers Groove».

— Приморский краевой колледж искусств.

— Образцовый детский танцевальный коллектив «Стрекоза» МБУДО «ДШИ № 5» Владивостока.

— Детская образцовая цирковая студия Сказка МБОУ ДОД ЦРТДЮ Надежда Первореченского района Владивостока.

Фестиваль обязательно порадует своего зрителя теплой дружеской атмосферой и яркими красками искрометного творчества российских и китайских талантов.

27 июля в 15.00 фестиваль откроется феерическим барабанным шоу Drum show «Catchers Groove», единственным такого рода в России. Также для всех организуют мастер-класс по разучиванию китайского национального танца. Днем под открытым небом под музыку всех порадует заводной танцевальный флешмоб.

Фестиваль искусств завершится церемонией запуска «Шаров дружбы» на территории Триумфальной арки.

Международный детский фестиваль искусств Маяки Дружбы пройдет по адресу: ул. Петра Великого, 8. Вход свободный. Телефон для справок: (423) 2610−007. Разделить радость творческой встречи приглашаются все жители Владивостока и Приморского края.

Мероприятие состоится при поддержке Приморского отделения общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.

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