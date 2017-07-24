«Маяки дружбы» зажгут во Владивостоке
Фестиваль объединит талантливых детей из дружественных стран — России и КНР.
Фестиваль объединит талантливых детей из дружественных стран — России и КНР.
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
Международный детский фестиваль искусств Маяки дружбы, посвященный 157-летию образования Владивостока, пройдет в Приморском краевом театре кукол. Мероприятие объединит талантливых детей из дружественных стран — России и КНР для совместного творческого сотрудничества в атмосфере мира и добра, сообщает ИА PrimaMedia.
Девиз фестиваля — «Мир. Дружба. Фестиваль!». Он предоставит возможность каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал на профессиональной сцене, поможет открыть дверь в большой и бесконечный мир, полный интересных открытий себя в творчестве.
Заявлено более 50-ти участников фестиваля:
— Детская школа искусств города Дацин (КНР).
— Drum show «Catchers Groove».
— Приморский краевой колледж искусств.
— Образцовый детский танцевальный коллектив «Стрекоза» МБУДО «ДШИ № 5» Владивостока.
— Детская образцовая цирковая студия Сказка МБОУ ДОД ЦРТДЮ Надежда Первореченского района Владивостока.
Фестиваль обязательно порадует своего зрителя теплой дружеской атмосферой и яркими красками искрометного творчества российских и китайских талантов.
27 июля в 15.00 фестиваль откроется феерическим барабанным шоу Drum show «Catchers Groove», единственным такого рода в России. Также для всех организуют
Фестиваль искусств завершится церемонией запуска «Шаров дружбы» на территории Триумфальной арки.
Международный детский фестиваль искусств Маяки Дружбы пройдет по адресу: ул. Петра Великого, 8. Вход свободный. Телефон для справок: (423) 2610−007. Разделить радость творческой встречи приглашаются все жители Владивостока и Приморского края.
Мероприятие состоится при поддержке Приморского отделения
Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.