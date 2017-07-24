Наступившая неделя в Башкирии будет теплой и дождливой
Прогноз погоды на
Прогноз погоды на
После теплой и даже жаркой недели в Уфу и Башкирию вновь вернутся дожди. Синоптики обновили прогноз погоды с 24 по 30 июля.
Сегодня, 24 июля, в Уфе и центральных районах Башкирии пройдут дожди. Температуры воздуха, при этом, не превысит 23 градусов выше нуля. Приятной новостью станет разве что теплый и мягкий южный ветер, около двух метров в секунду и без порывов.
Во вторник и среду должно быть сухо. Температура воздуха в некоторых районах может прогреться до +28, в Уфе будет +25 днем и +16 поздним вечером, а также ночью.
С четверга снова пойдут дожди, а в Уфе и вовсе ливни. Температура воздуха понизится до +19, солнце затянет облаками.
В пятницу и субботу вновь станет тепло, но дождей избежать вряд ли получится — синоптики прогнозируют умеренные осадки при сильном