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07:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Чаши хабаровского пешеходного фонтана оградят от детей

Плескаться можно будет только под струями воды, которые бьют из-под плитки.

Дети не смогут больше купаться в чашах пешеходного фонтана на набережной стадиона им. Ленина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ближайшее время на них появятся ограждения.

По словам директора КГУП «Недвижимость» Дениса Кульги, чаши пешеходного фонтана не предназначены для купания. Однако дети облюбовали их в качестве мини-бассейнов.

 — Купаться в них безопасно, но всё же чаши просто не предназначены для этого. Изначально предполагалось, что освежиться и поплескаться гости набережной смогут под струями воды, которые бьют из-под плитки по всему периметру фонтана, — отметил Денис Кульга. Внутри трех гранитных чаш фонтанного комплекса в скором времени появятся никелированные ограждения, закрывающие доступ для купания в них.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», фонтанный комплекс начал работать по расписанию. Теперь фонтан запускают каждый день в 12.00, подсветка включается в 20.00, а заканчивается работа комплекса в 23.00. Пока фонтан работает в одном статичном режиме. Это связано с продолжением наладочных работ на объекте. Специалисты настраивают световое оборудование, форсунки, которые будут работать в разных режимах.

Напомним, что пробный запуск пешеходного игрового фонтана состоялся накануне футбольного матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Он сразу стал местом притяжения хабаровчан. Данный фонтанный комплекс уникален для Хабаровска и всего Дальнего Востока. В знойные дни гости набережной могут освежиться под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю.

Диаметр игрового фонтанного комплекса составил 38 метров. Он построен в рамках проекта реконструкции набережной краевого центра на месте старого фонтана, который располагался напротив входа в футбольный стадион. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», фонтан превзошёл предшественника как по размерам — в 5 раз, так и по красоте.

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