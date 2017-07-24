Казахстанцы стали чемпионами мира по Counter-Strike

Команда состояла из казахстанцев, одного россиянина и одного гражданина Украины.

Об этом сообщает championat.com. Турнир проходил в Кракове в режиме «оффлайн» с 16 по 23 июля. За победу казахстанцы получили приз в 500 тыс. долларов.