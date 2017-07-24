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07:36 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанцы стали чемпионами мира по Counter-Strike

Трое казахстанцев в составе международной команды Gambit Esports выиграли мировой турнир по компьютерной «стрелялке» Counter-Strike.

Источник: 365info.kz

Команда состояла из казахстанцев, одного россиянина и одного гражданина Украины.

Об этом сообщает championat.com. Турнир проходил в Кракове в режиме «оффлайн» с 16 по 23 июля. За победу казахстанцы получили приз в 500 тыс. долларов.

Второго места с призом в 150 тыс. долларов удостоилась команда из Бразилии.

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