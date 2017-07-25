Ягоды и печень дикобраза: полезна ли первобытная диета?

Корреспондент Би-би-си Дэн Саладино отправился посмотреть, как живут эти люди, и узнать, не можем ли все мы вынести для себя какие-то уроки из их рациона питания.

Предупреждение: последующие фотографии добытой дичи могут показаться жестокими.

Я лег на живот, засунул голову в дыру и принюхался. Пахло каким-то животным.

Я до сих пор не мог поверить, что кто-то собирается залезть в эту нору целиком и найти это животное.

Но Зигвадзи собирался сделать именно это. Он охотился на дикобраза.

Для начала он отдал напарнику по охоте свой лук, стрелы и топорик, затем разделся, взял в руки короткую заостренную палку — и исчез в норе.

Зигвадзи лезет в норму

Сначала я подумал, что Зигвадзи просто меньше всех ростом, и поэтому, само собой, он и полез в нору.

Но чем дольше я наблюдал за происходящим, тем яснее становилось, что Зигвадзи просто меньше всех остальных боялся того, что его ожидало в подземелье — а там могло быть что угодно: ядовитые змеи, рептилии, блохи или клещи — и так далее, не говоря уж о самом дикобразе, иглы которого достигают 35 см в длину.

До того момента рацион моей хадзийской диеты был исключительно вегетарианским — как это часто бывает и у самих хадза. В основном ягоды, которые мы собирали с кустов, бродя по саванне — мимо акаций по зарослям высохшей травы и колючкам. Иногда мы находили какие-то клубни, которые тут же жарили на быстро сооруженном костре.

Основная диета хадза - ягоды и клубни

Очень часто мы ели плоды баобаба. Из мякоти плодов, похожей на мягкий мел, делается напиток, насыщенный волокнами и витамином С.

На "тарелке" - плоды баобаба

Много десятилетий назад антропологи заметили, что хадза постоянно голодны, но при этом не умирают от голода. Они готовы съесть практически все что угодно — и тут им повезло, поскольку они окружены съедобными растениями и животными и знают, как их найти и что с ними делать.

Как выяснилось, вокруг нас было полно еды, которую я не просто замечал, но о которой были прекрасно осведомлены даже 4-летние хадза.

Ребенок хадза ест мясо

Итак, Зигвадзи исчез в глубине норы — и вскоре был слышен лишь его приглушенный голос. Он был в двух метрах под землей, в глубине туннелей и «комнат» вырытых дикобразом. Охотник пытался на ощупь понять структуру этого пространства и сообщал своим товарищам снаружи, где именно нужно перекрыть возможные пути, по которым дикобраз мог бы ускользнуть.

Минут через 40 Зигвадзи выполз на поверхность, покрытый пылью и блохами, и был готов начать раскапывать то конкретное место под землей, где прятался дикобраз.

Чтобы заполучить мед, нужно сначала залезть на высокий баобаб

Народность хадза насчитывает в общей сложности примерно тысячу человек — включая мужчин, женщин и детей, — но, насколько известно, лишь 200 или 300 из них ведут жизнь охотников-собирателей, ничего не выращивают и совсем не занимаются сельским хозяйством.

Хадза считают фермеров смешными и непонятными людьми. Один спросил меня: «Зачем стоять в поле весь день, а затем ждать неделями или месяцами, пока появится еда, когда кусты полны ягод, вокруг полно меда, а проведя час, охотясь на дикобраза, можно вообще накормить всех вокруг?».

Последняя добыча

Именно так жили и кормились наши далекие предки. Рацион питания Зигвадзи и его соплеменников — одно из последних напоминаний о том, как жили люди в прошлом, и он может объяснить, каким образом сформировалась наша система пищеварения.

Наша кишечная флора, состоящая из разного рода бактерий и весящая в теле взрослого человека от одного до двух килограммов, развилась именно благодаря этой диете.

Среди медиков сейчас складывается консенсус, согласно которому кишечная флора играет значительную роль в работе нашей иммунной системы, и чем богаче и разнообразнее эта микрофлора, тем меньше риск различных заболеваний.

И вот тут стоит упомянуть, что именно у народности хадза, как выяснилось, самая разнообразная кишечная флора на всей планете — благодаря их рациону питания.

Для охоты на зебр нужны стрелы, смазанные ядом

Проще всего охотиться на зебр в засуху, когда они собираются у немногих оставшихся водоемов

Но зебр становится все меньше, так как их отпугивают соседние скотоводы

В гости к хадза со мной приехал Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона (King’s College London), который хотел узнать, изменится ли его кишечная флора, если он будет есть то же, что едят хадза.

Для этого он взял анализы собственного кала до того, как перейти на диету хадза, и через три дня после этого — чтобы проверить, изменился ли состав бактерий в его организме.

Результаты были потрясающими. Всего через три дня разнообразие бактерий в его — и без того здоровом — теле увеличилось на 20%, причем там обнаружились и редкие виды бактерий, которые обычно ассоциируют с хорошим здоровьем.

Охотники часто несут добычу соплеменникам целые километры

У профессора могут уйти годы на то, чтобы подробнее изучить рацион питания племени и прийти к каким-то однозначным выводам о полезности диеты хадза. И этого времени у него может не быть: жизнь племени в последнее время сильно меняется — и меняется очень быстро.

Уже много лет соседние фермеры постепенно наступают на их земли. На протяжении последнего десятилетия тут вырубали по 160 гектаров лесов ежегодно, а именно эти леса и поставляют большую часть пищи для хадза.

Сюда же прибывают и соседние скотоводы, стада которых отпугивают животных, на которых хадза охотились тысячелетиями.

Тушку землеройки готовят к приготовлению

Но самый большой сюрприз ожидал меня чуть позже. Примерно в получасе езды от того места, где мы охотились на дикобраза, на стыке двух дорог стояла глинобитная хижина, набитая разного рода прохладительными напитками в жестяных банках и пакетами печенья.

Мне и моему «Ленд-Роверу» понадобилось девять часов езды по бездорожью, чтобы добраться до этого места — но самые известные международные бренды меня все равно опередили.

Хадза уже знают про мировые бренды

Зигвадзи, тем не менее, — достойный продолжатель традиций своего племени, а это значит, что жить дикобразу оставалось недолго. Обнаружив, где именно прячется животное, он взял в руки свою остроконечную палку и стал приговаривать: «Дикобраз! Выходи! Выходи! Выходи сюда!» И в этот момент вылезли сразу два дикобраза.

Поражал даже не столько размер животных — а весил каждый из них килограммов по 30, — сколько звук. Страшный шум от огромных черно-белых игл, которыми дикобразы трясли, пытаясь запугать охотника.

Но Зигвадзи несколько раз ударил их по голове своей палкой. И на этом все закончилось.

Так убивают дикобраза

Охотники хадза делятся всем. Это эгалитарное общество. У них нет лидеров. Когда дело доходит до мяса, для них важно разделить его поровну.

Кишки, сердце, печень и легкие дикобразов были поджарены сразу и съедены тут же. Все остальное отнесли соплеменникам.

Пока я с некоторой опаской жевал печень дикобраза, я осознал, что только что стал свидетелем совершенно экстраординарного зрелища.

Охота и трапеза стали своего рода ниточкой, связывающей меня с далекими предками.

Единственная собственность мужчин хадза - стрелы и лук, на который регулярно натягивают свежие жилы

Автор всех фотографий — Джеф Лич, Королевский колледж Лондона.