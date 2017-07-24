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07:39 (мск), источник: Nur.kz

Пропавшая 15-летняя девочка нашлась в Усть-Каменогорске

По словам ее матери Елены, девочка боялась вернуться домой, так как у нее украли телефон.

Источник: Nur.kz

После почти двух недель поисков в Усть-Каменогорске нашли пропавшую 15-летнюю Карину Дудко. По словам ее матери Елены, девочка боялась вернуться домой, так как у нее украли телефон, передает YK-news.kz.

Напомним, 11 июля Карина отправилась на прогулку. Тем же вечером она перестала выходить на связь.

Девочку нашли на минувших выходных и доставили домой.

«Карину нашли сотрудники полиции в субботу, около 12 часов дня. Она не могла связаться с нами, потому что ее телефон украли», — сообщила ее мать Елена.

Автор: Олег Крук.

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