Пропавшая 15-летняя девочка нашлась в Усть-Каменогорске
По словам ее матери Елены, девочка боялась вернуться домой, так как у нее украли телефон.
По словам ее матери Елены, девочка боялась вернуться домой, так как у нее украли телефон.
После почти двух недель поисков в
Напомним, 11 июля Карина отправилась на прогулку. Тем же вечером она перестала выходить на связь.
Девочку нашли на минувших выходных и доставили домой.
«Карину нашли сотрудники полиции в субботу, около 12 часов дня. Она не могла связаться с нами, потому что ее телефон украли», — сообщила ее мать Елена.
Автор: Олег Крук.