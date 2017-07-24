Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Семейный киднеппингКак родители в России «похищают» собственных детей
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
«Летать не будут»: СМИ о тяжелых дронах РФ на авиасалоне МАКС
СМИ: В РФ могут разрешить ношение короткоствола
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
08:59 (мск), источник: Publika.md

Начался приём документов в столичные университеты

Сегодня начинается прием документов в высшие учебные заведения. Абитуриентам предлагают более 15 тысяч мест почти по 160-ти специальностям.

Источник: Publika.md

Около пяти тысяч — бюджетные. Обучение по контракту обойдется от четырех до 30 тысяч леев в год.

Читайте также
Решено! Неоплаченный отпуск по уходу за ребенком был сокращен

По данным Министерства просвещения, число бюджетных мест сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым на 1088. На педагогических факультетах их 1350, на инженерных — 637. Будущим медикам и фармацевтам предлагают 425 бюджетных мест, экономистам — 180, юристам — 120, из которых 80 — на факультетах, подведомственных МВД.

Самое дорогостоящее обучение по контракту — в Госуниверситете медицины и фармацевтики: от 28 до 30 тысяч леев в год. Лидирует по дороговизне факультет стоматологии. Обучение в Академии музыки, театра и изобразительного искусства стоит от семи до 22 тысяч леев в год. В госуниверситете — от трех до десяти тысяч. Там самый высокооплачиваемое обучение на факультете права.

В Экономической академии стоимость контракта варьируется от 5800 до 8600 леев в год. Обучение в педагогическом университете имени Иона Крянгэ обойдется не дороже пяти тысяч леев. Самую невысокую плату просит Тираспольский госуниверситет — 4800 леев в год.

Прием документов в вузы продлится неделю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь