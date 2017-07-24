Во Владивостоке состоится побег с острова

Экстремальный квест «Заплыв с острова Скрыплева» пройдет во вторник, 25 июля, во Владивостоке. Для участия в нем после жесткого отбора будут допущены всего 10 смельчаков. Одновременный старт пловцов с острова Скрыплева состоится в 12.00. Финишировать участники должны будут на берегу мыса Новосильцева на пирсе океанариума, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

«Как выбраться с маленького островка в Тихом океане? Неважно, как ты туда попал! Просто попал, можно даже сказать, влип — на острове нет пресной воды и еды. Но еще есть запас сил и вдалеке видна большая земля. Если умеешь плавать — вперед, и все получится! Сомневаешься — найди на берегу плавающую штуку и плыви на ней, но главное — не теряй время! Надо бежать с этого острова как можно скорей. Почему скорей? Потому что обезвоживание быстро отнимает у тебя силы. Потому что ночью акулы выходят на охоту», — так анонсируют организаторы предстоящий экстремальный квест.