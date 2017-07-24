Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ США назвали "катастрофой" встречу Трампа и Путина
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
07:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке состоится побег с острова

Лишь 10-ку смельчаков допустят к этому опасному квесту.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Экстремальный квест «Заплыв с острова Скрыплева» пройдет во вторник, 25 июля, во Владивостоке. Для участия в нем после жесткого отбора будут допущены всего 10 смельчаков. Одновременный старт пловцов с острова Скрыплева состоится в 12.00. Финишировать участники должны будут на берегу мыса Новосильцева на пирсе океанариума, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

«Как выбраться с маленького островка в Тихом океане? Неважно, как ты туда попал! Просто попал, можно даже сказать, влип — на острове нет пресной воды и еды. Но еще есть запас сил и вдалеке видна большая земля. Если умеешь плавать — вперед, и все получится! Сомневаешься — найди на берегу плавающую штуку и плыви на ней, но главное — не теряй время! Надо бежать с этого острова как можно скорей. Почему скорей? Потому что обезвоживание быстро отнимает у тебя силы. Потому что ночью акулы выходят на охоту», — так анонсируют организаторы предстоящий экстремальный квест.

Акул днем участники, конечно, не встретят, но мощные течения пролива Босфор Восточный оставят неизгладимые впечатления. Экстремалам предстоит с острова Скрыплева до Приморского океанариума на острове Русский.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Самолет с застрявшими в Бодруме туристами прибыл в Москву
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь