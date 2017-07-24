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09:05 (мск), источник: Publika.md

Продукты с обочины: почему не стоит покупать фрукты и овощи у уличных торговцев

Торговля овощами и фруктами вдоль дорог летом идет бойко. Особенно в выходные дни.

Источник: Publika.md

Между тем санитарные врачи отмечают, что такие покупки могут быть небезопасными, и рекомендуют интересоваться документами о качестве товара.

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Торговля вдоль дорожных обочин — явление привычное.

«Здесь мы выращиваем арбузы, дыни и кукурузу. Все без нитратов. Покупают даже для детсадов. Чаще всего покупатели бывают в субботу и воскресенье».

Однако продают у дороги не только молдавские фрукты и овощи, нередко предлагают и украинский товар.

«Очень вкусные и качественные. Никто не жаловался. Приезжают, покупают.».

Документов о происхождении товара почти ни у кого нет.

— Есть документы о происхождении? Вы уверены в качестве?

— Все есть. — Можете показать?

— Нужно позвонить, чтобы принесли.

Покупатели говорят, что выбирают товар, выращенный в знакомых местах, поэтому в качестве не сомневаются.

«Наши родители всю жизни ели продукты прямо с поля, и ничего с ними не случилось. Я тоже давно покупаю, и никаких проблем не было».

«Я каждый раз покупаю именно здесь. У этого фермера арбузы всегда сладкие и вкусные».

Между тем врачи рекомендуют покупать продовольственные товары только в авторизованных торговых точках.

«Покупать продукты у стихийных торговцев небезопасно. Там большой транспортный поток, много токсичных газов, которые опасны для здоровья», — сказала санитарный врач Луминица Сувейкэ.

Перед покупкой товара специалисты рекомендуют интересоваться документами о происхождении и качестве.

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