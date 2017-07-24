Продукты с обочины: почему не стоит покупать фрукты и овощи у уличных торговцев
Торговля овощами и фруктами вдоль дорог летом идет бойко. Особенно в выходные дни.
Торговля овощами и фруктами вдоль дорог летом идет бойко. Особенно в выходные дни.
Между тем санитарные врачи отмечают, что такие покупки могут быть небезопасными, и рекомендуют интересоваться документами о качестве товара.
Торговля вдоль дорожных обочин — явление привычное.
«Здесь мы выращиваем арбузы, дыни и кукурузу. Все без нитратов. Покупают даже для детсадов. Чаще всего покупатели бывают в субботу и воскресенье».
Однако продают у дороги не только молдавские фрукты и овощи, нередко предлагают и украинский товар.
«Очень вкусные и качественные. Никто не жаловался. Приезжают, покупают.».
Документов о происхождении товара почти ни у кого нет.
— Есть документы о происхождении? Вы уверены в качестве?
— Все есть. — Можете показать?
— Нужно позвонить, чтобы принесли.
Покупатели говорят, что выбирают товар, выращенный в знакомых местах, поэтому в качестве не сомневаются.
«Наши родители всю жизни ели продукты прямо с поля, и ничего с ними не случилось. Я тоже давно покупаю, и никаких проблем не было».
«Я каждый раз покупаю именно здесь. У этого фермера арбузы всегда сладкие и вкусные».
Между тем врачи рекомендуют покупать продовольственные товары только в авторизованных торговых точках.
«Покупать продукты у стихийных торговцев небезопасно. Там большой транспортный поток, много токсичных газов, которые опасны для здоровья», — сказала санитарный врач Луминица Сувейкэ.
Перед покупкой товара специалисты рекомендуют интересоваться документами о происхождении и качестве.