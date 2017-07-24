Сыну депутата Госдумы из Приморья, осуждённому в США, могут продлить срок

Источник: AP 2017

Срок заключения осуждённого в США россиянина — сына депутата Госдумы от Приморья — могут увеличить. Адвокат Романа Селезнёва рассказал, в каких условиях пришлось жить его подопечному, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Известия».

Адвокат россиянина Игорь Литвак находится в тюрьме Атланты (штат Джорджия). До этого он находился в Сиэтле (штат Вашингтон). В штате Вашингтон Романа Селезнева приговорили к 27 годам лишения свободы. В Неваде и Джорджии в его отношении заведены дела. Это может привести к продлению тюремного срока. По словам Литвака, у судей есть возможность сделать так, чтобы сроки шли параллельно. Однако есть вариант, при котором они будут суммироваться. Как раз сейчас защита работает над подачей апелляции.

Сейчас Роман Селезнёв находится в тюрьме, которая пользуется очень плохой репутацией.

«Первый месяц был просто ужасным. Его фактически не выпускали из одиночной камеры, держали там 24 часа в сутки. Там не было даже кровати — только матрас. Романа не пускали на прогулки, а необходимые медикаменты ему передавали через окошко в двери. Эта камера была оборудована душем, чтобы он не покидал её. Таким образом, Роман не имел понятия о том, день или ночь на улице и что вообще происходит в мире, поскольку его лишили возможности читать прессу. Из-за таких условий он впал в сильную депрессию», — рассказал адвокат.

Только около месяца назад благодаря вмешательству посольства Романа удалось перевести в другую часть тюрьмы, с условиями «получше».

При этом защита россиянина не перестаёт повторять, что Селезнёву назначили просто «безумный» приговор. «Будь он гражданином, например, Великобритании или Франции, ему дали бы в три раза меньше. Также среди американцев были хакеры, которые обвинялись в куда более серьёзных преступлениях, но им давали от 15 до 20 лет заключения. Повторюсь, 27 лет — безумие, он столько не продержится». — заметил Литвак.