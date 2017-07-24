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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Может ли папа получить материнский капитал?

При каких условиях отцы могут воспользоваться правом на получение материнского капитала?

По данным областного отделения ПФР, в Кузбассе около 200 сертификатов на материнский капитал получили именно отцы. Но это всего 0,1% от всего количества сертификатов на семейный капитал, выданных за десять лет. Остальные 164 тыс. 83 документа получили матери.

Случаи, когда сертификат оформляется на отца семейства, в ПФР называют особыми, потому что по закону мужчина может получить материнский капитал, если он остался единственным родителем или стал единственным усыновителем второго ребёнка. Ведь особый же случай, когда мать детей умирает или лишается родительских прав.

Однако если у отца семейства на руках остаётся двое детей и одному из них он приходится отчимом, то права на материнский капитал он не получает. И если второго ребёнка, с которым семья могла бы приобрести право на маткапитал, органы опеки признают оставшимся без попечения родителей после смерти матери или усыновительницы, папа тоже теряет возможность получить сертификат.

Сейчас материнский капитал составляет 453 тыс. рублей.

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