Кто приедет в Кемерово на День шахтера?

Правда ли, чт в кузбасскую столицу на День шахтера приедут Юрий Башмет с ансамблем «Солисты Москвы» и Константин Хабенский?

Анонс о совместном концерте двух знаменитых артистов дала Государственная филармония Кузбасса. Они будут гостить в Кемерове несколько дней и дадут два концерта 26 и 27 августа на 70-летие Дня шахтёра.