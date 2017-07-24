Кто приедет в Кемерово на День шахтера?

Правда ли, чт в кузбасскую столицу на День шахтера приедут Юрий Башмет с ансамблем «Солисты Москвы» и Константин Хабенский?
Анонс о совместном концерте двух знаменитых артистов дала Государственная филармония Кузбасса. Они будут гостить в Кемерове несколько дней и дадут два концерта 26 и 27 августа на 70-летие Дня шахтёра.
Скорее всего, они выступят с совместной музыкально-литературной программой, презентация которой состоялась ещё в январе 2011 года. Константин Хабенский в первой части со сцены читает отрывки из пьесы «Калигула» Альбера Камю, а «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета ему подыгрывают, исполняя произведения Шуберта и Малера. Во второй части Константин читает текст, буквально перевоплощаясь на сцене, а музыканты исполняют юмористическую сюиту Сен-Санса «Карнавал животных».