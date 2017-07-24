В метро проведут эксперимент: работу касс привяжут к графику электричек

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На станциях «Павелецкая» Кольцевой и радиальной линий метро оптимизируют работу билетных касс. В часы прибытия наиболее загруженных электричек и поездов дальнего следования здесь будут работать все кассовые окна. В дальнейшем такой график могут протестировать на других станциях подземки, расположенных возле вокзалов.

«Для удобства пассажиров работа кассовых окон на станциях метро “Павелецкая” будет оптимизирована в соответствии с графиком прибытия пригородных электричек и поездов дальнего следования, что напрямую связано с увеличением количества пассажиров в метро», — пояснил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что изменение графика снизит загрузку вестибюлей и сократит очереди.

Новый режим работы билетных касс будет тестироваться до октября 2017 года. Если пилотный проект признают успешным, к нему подключат и другие станции метро, примыкающие к главным железнодорожным вокзалам и автостанциям столицы.