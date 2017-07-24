В метро проведут эксперимент: работу касс привяжут к графику электричек
Кассы на станциях метро «Павелецкая» будут работать без технических перерывов в те часы, когда увеличивается поток пассажиров с Павелецкого вокзала.
Кассы на станциях метро «Павелецкая» будут работать без технических перерывов в те часы, когда увеличивается поток пассажиров с Павелецкого вокзала.
На станциях «Павелецкая» Кольцевой и радиальной линий метро оптимизируют работу билетных касс. В часы прибытия наиболее загруженных электричек и поездов дальнего следования здесь будут работать все кассовые окна. В дальнейшем такой график могут протестировать на других станциях подземки, расположенных возле вокзалов.
«Для удобства пассажиров работа кассовых окон на станциях метро “Павелецкая” будет оптимизирована в соответствии с графиком прибытия пригородных электричек и поездов дальнего следования, что напрямую связано с увеличением количества пассажиров в метро», — пояснил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
Он добавил, что изменение графика снизит загрузку вестибюлей и сократит очереди.
Новый режим работы билетных касс будет тестироваться до октября 2017 года. Если пилотный проект признают успешным, к нему подключат и другие станции метро, примыкающие к главным железнодорожным вокзалам и автостанциям столицы.
Все кассы столичной подземки оборудованы терминалами по приему банковских карт. Ежемесячно проезд карточками оплачивают около 1,4 миллиона пассажиров метро. Напомним, кассы столичной подземки также оснащены записывающими устройствами. Это дает возможность анализировать качество и интенсивность работы кассиров.