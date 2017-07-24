Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ США назвали "катастрофой" встречу Трампа и Путина
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
08:07 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В метро проведут эксперимент: работу касс привяжут к графику электричек

Кассы на станциях метро «Павелецкая» будут работать без технических перерывов в те часы, когда увеличивается поток пассажиров с Павелецкого вокзала.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На станциях «Павелецкая» Кольцевой и радиальной линий метро оптимизируют работу билетных касс. В часы прибытия наиболее загруженных электричек и поездов дальнего следования здесь будут работать все кассовые окна. В дальнейшем такой график могут протестировать на других станциях подземки, расположенных возле вокзалов.

Читайте также
«Тайные пассажиры» заставили контролеров в электричках быть вежливее

«Для удобства пассажиров работа кассовых окон на станциях метро “Павелецкая” будет оптимизирована в соответствии с графиком прибытия пригородных электричек и поездов дальнего следования, что напрямую связано с увеличением количества пассажиров в метро», — пояснил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что изменение графика снизит загрузку вестибюлей и сократит очереди.

Новый режим работы билетных касс будет тестироваться до октября 2017 года. Если пилотный проект признают успешным, к нему подключат и другие станции метро, примыкающие к главным железнодорожным вокзалам и автостанциям столицы.

Все кассы столичной подземки оборудованы терминалами по приему банковских карт. Ежемесячно проезд карточками оплачивают около 1,4 миллиона пассажиров метро. Напомним, кассы столичной подземки также оснащены записывающими устройствами. Это дает возможность анализировать качество и интенсивность работы кассиров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕС подготовит возможные меры против антироссийских санкций США
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
Россия сократит расходы на поддержку внешнеполитических НКО
МВД пополнило перечень наркотических средств 13 препаратами
Самолет с застрявшими в Бодруме туристами прибыл в Москву
Спорт
РФПЛ: «Зенит» вернулся, вернется ли «Спартак»? В субботу «Зенит» одержал важную и трудную победу над «Рубином». «Спартак» вчера в Уфе вновь потерял очки. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь