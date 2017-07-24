В Красноярске прошли дни Северной Осетии

На острове Татышев построили макет сторожевой башни — таких очень много в окрестностях Владикавказа. Как правило, у основания таких башен располагаются осетинские жилища.



«Мы приехали сюда поделиться своей культурой, своей историей, своим бытом. Очаг и в русской и в осетинской семье самое главное. Надочажная цепь — главная реликвия в осетинских семьях, она передаётся из поколения в поколение», — рассказал начальник управления культуры Владикавказа Алан Кокаев.



Здесь прошли кулинарные мастер-классы, всех посетителей учили игре на древних музыкальных инструментах, изготовлению кукол. Открылся музейно-выставочный комплекс — экспонаты сюда привезли со всей страны. Это национальные осетинские костюмы, скульптуры, живопись и графика художников республики. Работала уникальная выставка дореволюционной фотографии.



«Мы привезли коллекцию из Североосетинского художественного музея имени Туганова. Акцент сделан на историю, на эпос, работы по этой тематике мы в основном и привезли», — рассказала главный хранитель художественного музея им. М. С. Туганова Залина Дарчиева (Владикавказ).



Праздник посетил глава республики Вячеслав Батиров, он специально прибыл в регион на дни осетинской культуры. На празднике выступили известные артисты не только Красноярска, в краевой центр приехали певцы и музыканты из Осетии.





Владислав ТАМОШАУСКАС



