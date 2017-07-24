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09:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

В четырех районах Волгограда на две недели отключат горячую воду

Ограничение водоснабжения связано с проведением плановых ремонтных работ.

Источник: Reuters

Жители четырех районов Волгограда останутся без горячей воды с 08.00 до 00:00 с 25 июля по 10 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», воду отключат в Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В основном отключения коснутся жителей улиц Качинцев, Симонова, Новодвинской, 8-й Воздушной Армии, Судостроительной.

Подробнее адреса отключения воды можно узнать здесь.

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