В четырех районах Волгограда на две недели отключат горячую воду
Ограничение водоснабжения связано с проведением плановых ремонтных работ.
Ограничение водоснабжения связано с проведением плановых ремонтных работ.
Жители четырех районов Волгограда останутся без горячей воды с 08.00 до 00:00 с 25 июля по 10 августа.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», воду отключат в Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.
В основном отключения коснутся жителей улиц Качинцев, Симонова, Новодвинской, 8-й Воздушной Армии, Судостроительной.
Подробнее адреса отключения воды можно узнать здесь.