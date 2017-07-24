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08:57 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 июля

Sputnik публикует прогноз погоды на сегодня, понедельник, 24 июля, а также ближайшие два дня.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Сегодня, 24 июля, в Молдове ожидается ясная погода, будет жарко.

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Однако ночной дождик все-таки внес свои коррективы, температура воздуха днем составит «всего» + 30 + 31 С. В ночные часы в столице будет + 20 + 22 С.

Давление — 745 мм.рт.ст.

Влажность воздуха 62%, однако при этом сохраняется возможность грозы, причем в ближайшие два дня — и во вторник, 25 июля, и в среду, 26 июля. Температурный максимум в ближайшие два дня также составит.

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