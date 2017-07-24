Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 июля
Sputnik публикует прогноз погоды на сегодня, понедельник, 24 июля, а также ближайшие два дня.
Sputnik публикует прогноз погоды на сегодня, понедельник, 24 июля, а также ближайшие два дня.
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Сегодня, 24 июля, в Молдове ожидается ясная погода, будет жарко.
Однако ночной дождик
Давление — 745 мм.рт.ст.
Влажность воздуха 62%, однако при этом сохраняется возможность грозы, причем в ближайшие два дня — и во вторник, 25 июля, и в среду, 26 июля. Температурный максимум в ближайшие два дня также составит.