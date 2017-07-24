Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 июля

Лето в Молдове становится очень жарким, как в Египте

Однако ночной дождик все-таки внес свои коррективы, температура воздуха днем составит «всего» + 30 + 31 С. В ночные часы в столице будет + 20 + 22 С.

Влажность воздуха 62%, однако при этом сохраняется возможность грозы, причем в ближайшие два дня — и во вторник, 25 июля, и в среду, 26 июля. Температурный максимум в ближайшие два дня также составит.