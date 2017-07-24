В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя
Вероятность осадков в будние дни составляет 81−90%.
Вероятность осадков в будние дни составляет 81−90%.
Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю. Такие данные опубликованы на официальном сайте Гидрометцентра России.
С 24 по 28 июля температура воздуха в светлое время суток будет достигать +22… +24°C. Ночью отметка на термометрах будет опускаться до +14… +16°C.
В будние дни в регионе будет облачно. Метеорологи обещают небольшие дожди с понедельника по пятницу. Их вероятность составляет 81−90%.