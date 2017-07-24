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09:41 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается дождливая рабочая неделя

Вероятность осадков в будние дни составляет 81−90%.

Источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в Калининградской области дождливую рабочую неделю. Такие данные опубликованы на официальном сайте Гидрометцентра России.

С 24 по 28 июля температура воздуха в светлое время суток будет достигать +22… +24°C. Ночью отметка на термометрах будет опускаться до +14… +16°C.

В будние дни в регионе будет облачно. Метеорологи обещают небольшие дожди с понедельника по пятницу. Их вероятность составляет 81−90%.

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