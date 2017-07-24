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08:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Погода в Хабаровске испортится к пятнице

Существенных осадков синоптики не прогнозируют до конца недели.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае погода на новой рабочей неделе ожидается неустойчивая и капризная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», существенных осадков в ближайшие дни синоптики не обещают, но временами будет облачно.

 — Погода в Хабаровском крае сохранится неустойчивая. Дожди мы ожидаем 28 и 29 июля. В другие дни без существенных осадков, местами кратковременные дожди. Ночные температуры в пределах 12−17 градусов тепла, а днем — 21−27 градусов. Ветер будет дуть западного и юго-западного направления с силой 5−10 метров в секунду, — сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. Примерно такая же картина ждет и краевой центр.

— В Хабаровске большую часть недели существенных осадков мы не прогнозируем, — говорит Галина Брынцева. — К пятнице погода испортится и пройдет ливень. Ночные температуры будут в пределах 14−16 градусов тепла, а днем — 23−24. При дожде температурный фон опустится до 20−22 градусов тепла. Ветер будет дуть западный — 5−10 метров в секунду.

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