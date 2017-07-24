Погода в Хабаровске испортится к пятнице
Существенных осадков синоптики не прогнозируют до конца недели.
Существенных осадков синоптики не прогнозируют до конца недели.
В Хабаровском крае погода на новой рабочей неделе ожидается неустойчивая и капризная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», существенных осадков в ближайшие дни синоптики не обещают, но временами будет облачно.
— Погода в Хабаровском крае сохранится неустойчивая. Дожди мы ожидаем 28 и 29 июля. В другие дни без существенных осадков, местами кратковременные дожди. Ночные температуры в пределах 12−17 градусов тепла, а днем — 21−27 градусов. Ветер будет дуть западного и
— В Хабаровске большую часть недели существенных осадков мы не прогнозируем, — говорит Галина Брынцева. — К пятнице погода испортится и пройдет ливень. Ночные температуры будут в пределах 14−16 градусов тепла, а днем — 23−24. При дожде температурный фон опустится до 20−22 градусов тепла. Ветер будет дуть западный — 5−10 метров в секунду.