Спасатели вывели заблудившихся туристов со «Столбов» с помощью телефона

Красноярские спасатели вывели по телефону заблудившуюся в заповеднике «Столбы» семью. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Мать, отец и сын заблудились в районе столба Прадед. Они обратились по телефону к спасателям. Те, в свою очередь, помогли людям сориентироваться и в результате выйти к Первому столбу. Никто из членов семьи не пострадал.

Спасатели напоминают красноярцам правила поведения на природе. Рекомендуется не отпускать в лес одних пожилых людей и детей, а также всегда брать с собой необходимые для выживания вещи — спички, воду, продукты и теплую одежду. Также следует взять компас и заряженный мобильный телефон.