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08:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Спасатели вывели заблудившихся туристов со «Столбов» с помощью телефона

Мать, отец и сын заблудились в районе столба Прадед.

Красноярские спасатели вывели по телефону заблудившуюся в заповеднике «Столбы» семью. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Мать, отец и сын заблудились в районе столба Прадед. Они обратились по телефону к спасателям. Те, в свою очередь, помогли людям сориентироваться и в результате выйти к Первому столбу. Никто из членов семьи не пострадал.

Спасатели напоминают красноярцам правила поведения на природе. Рекомендуется не отпускать в лес одних пожилых людей и детей, а также всегда брать с собой необходимые для выживания вещи — спички, воду, продукты и теплую одежду. Также следует взять компас и заряженный мобильный телефон.

Спасатели просят тех, кто заблудился, не паниковать и не уходить далеко. Необходимо оставаться на месте и прислушиваться к различным звукам — железной дороги, автотрассы, реки — и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.

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