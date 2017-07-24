Штаб Навального в Хабаровске собирает деньги на оплату штрафов волонтеров

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Руководители штаба оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске объявили в социальных сетях сбор денег на оплату административных штрафов, которые выписали сотрудникам и волонтерам. Пожертвования от горожан активисты принимают на Яндекс-кошелек. Сторонники местной оппозиции «накопили» уже 168 тысяч рублей и эта сумма грозит в ближайшее время увеличиться, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Алексей Ворсин.

Волонтеры Навального в Хабаровске собрали «урожай» административных санкций по итогам двух крупных городских событий — антикоррупционного митинга с шествием 12 июня и агитсубботника 8—9 июля . Информагентство уже сообщало, что в штабе оппозиционеров прошёл обыск, пять активистов получили повестки в полицию, а ещё раньше огромный штраф присудили руководителю движения Алексею Ворсину. Впрочем, со своим «госдолгом» он разбирается самостоятельно, не рассчитывая на пожертвования.

— Мы объявили сбор пожертвований на компенсацию штрафов, которые выписали сотрудникам и волонтерам штаба. В настоящий момент общая сумма неоплаченных штрафов составляет 168 тысяч рублей. Из них 150 тысяч — мой штраф, но на эту цель мы деньги не собираем. Я буду решать этот вопрос своими силами. У Сергея Примакова 18 тысяч рублей, в производстве находятся шесть административных протоколов, которые выписали на наших активистов за участие в агитационном субботнике 9 июля, — рассказал Алексей Ворсин.

Для сбора денег оппозиционеры открыли Яндекс-кошелёк. В соцсетях, обращаясь к подписчикам, они пообещали еженедельно выкладывать сводку поступлений и расходов.