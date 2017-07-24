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08:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Штаб Навального в Хабаровске собирает деньги на оплату штрафов волонтеров

Двое сотрудников уже должны государству 168 тысяч рублей, ещё шестеро — под вопросом.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Руководители штаба оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске объявили в социальных сетях сбор денег на оплату административных штрафов, которые выписали сотрудникам и волонтерам. Пожертвования от горожан активисты принимают на Яндекс-кошелек. Сторонники местной оппозиции «накопили» уже 168 тысяч рублей и эта сумма грозит в ближайшее время увеличиться, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Алексей Ворсин.

Волонтеры Навального в Хабаровске собрали «урожай» административных санкций по итогам двух крупных городских событий — антикоррупционного митинга с шествием 12 июня и агитсубботника 8—9 июля. Информагентство уже сообщало, что в штабе оппозиционеров прошёл обыск, пять активистов получили повестки в полицию, а ещё раньше огромный штраф присудили руководителю движения Алексею Ворсину. Впрочем, со своим «госдолгом» он разбирается самостоятельно, не рассчитывая на пожертвования.

— Мы объявили сбор пожертвований на компенсацию штрафов, которые выписали сотрудникам и волонтерам штаба. В настоящий момент общая сумма неоплаченных штрафов составляет 168 тысяч рублей. Из них 150 тысяч — мой штраф, но на эту цель мы деньги не собираем. Я буду решать этот вопрос своими силами. У Сергея Примакова 18 тысяч рублей, в производстве находятся шесть административных протоколов, которые выписали на наших активистов за участие в агитационном субботнике 9 июля, — рассказал Алексей Ворсин.

Для сбора денег оппозиционеры открыли Яндекс-кошелёк. В соцсетях, обращаясь к подписчикам, они пообещали еженедельно выкладывать сводку поступлений и расходов.

— Накануне мы опубликовали информацию о том, что собираем деньги. За ночь поступило пожертвований на 1 300 рублей. Мы планируем собрать 60−70 тысяч и остановиться на этом. Оплатить штрафы нужно до середины сентября. В рамках кампании, которую ведет сейчас Алексей Навальный, нам помогут какой-то частью средств. Но поскольку средства на нее также собирают за счет пожертвований сторонников, а крупных источников финансирования нет, мы пытаемся сами собрать деньги. Затраты кампании очень большие по всей стране, мы несем крупные расходы, поэтому такой статьи как «Компенсация штрафов» в бюджете не предусмотрено. Это будет совместное финансирование, но мы пока не знаем, в каких долях, — поделился координатор хабаровского штаба Навального.

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