Штаб Навального в Хабаровске собирает деньги на оплату штрафов волонтеров
Двое сотрудников уже должны государству 168 тысяч рублей, ещё шестеро — под вопросом.
Двое сотрудников уже должны государству 168 тысяч рублей, ещё шестеро — под вопросом.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
Руководители штаба оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске объявили в социальных сетях сбор денег на оплату административных штрафов, которые выписали сотрудникам и волонтерам. Пожертвования от горожан активисты принимают на
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— Мы объявили сбор пожертвований на компенсацию штрафов, которые выписали сотрудникам и волонтерам штаба. В настоящий момент общая сумма неоплаченных штрафов составляет 168 тысяч рублей. Из них 150 тысяч — мой штраф, но на эту цель мы деньги не собираем. Я буду решать этот вопрос своими силами. У Сергея Примакова 18 тысяч рублей, в производстве находятся шесть административных протоколов, которые выписали на наших активистов за участие в агитационном субботнике 9 июля, — рассказал Алексей Ворсин.
Для сбора денег оппозиционеры открыли
— Накануне мы опубликовали информацию о том, что собираем деньги. За ночь поступило пожертвований на 1 300 рублей. Мы планируем собрать 60−70 тысяч и остановиться на этом. Оплатить штрафы нужно до середины сентября. В рамках кампании, которую ведет сейчас Алексей Навальный, нам помогут