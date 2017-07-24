Золотой мост во Владивостоке снова потек
После обильных дождей на прошлой неделе в теле моста скопилась вода, которая теперь сбрасывается в аварийном порядке (ФОТО).
После обильных дождей на прошлой неделе в теле моста скопилась вода, которая теперь сбрасывается в аварийном порядке (ФОТО).
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
Сброс воды на тротуары и проезжую часть с Золотого моста во Владивостоке обнаружил фотокорр. ИА PrimaMedia. На нижней поверхности сооружения отчетливо видно потеки. Аналогичную ситуацию в 2015 году в департаменте дорожного хозяйства Приморского края объясняли необходимость сброса воды, попавшей в тело моста.
Сейчас на улице Светланской, в районе памятника морякам торгового флота, идет настоящий дождь посреди ясной погоды. Падающая с Золотого моста вода остается на автомобилях и удивляет прохожих.
«В конструкции моста предусмотрена ливневая канализация для отвода воды. Во время последнего сильного ливня часть воды попала в тело моста и теперь выводится через аварийный сброс. А
По словам специалистов, такая ситуация предусмотрена и не представляет никакой угрозы уникальному сооружению.