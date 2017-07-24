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09:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Золотой мост во Владивостоке снова потек

После обильных дождей на прошлой неделе в теле моста скопилась вода, которая теперь сбрасывается в аварийном порядке (ФОТО).

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8
фотографий
8
фотографий

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Сброс воды на тротуары и проезжую часть с Золотого моста во Владивостоке обнаружил фотокорр. ИА PrimaMedia. На нижней поверхности сооружения отчетливо видно потеки. Аналогичную ситуацию в 2015 году в департаменте дорожного хозяйства Приморского края объясняли необходимость сброса воды, попавшей в тело моста.

Сейчас на улице Светланской, в районе памятника морякам торгового флота, идет настоящий дождь посреди ясной погоды. Падающая с Золотого моста вода остается на автомобилях и удивляет прохожих.

«В конструкции моста предусмотрена ливневая канализация для отвода воды. Во время последнего сильного ливня часть воды попала в тело моста и теперь выводится через аварийный сброс. А из-за того, что нижняя часть имеет наклон, стекающая вода создала иллюзию трещины», — так комментировал ситуацию в 2015 году возглавлявший тогда департамент дорожного хозяйства Алексей Ширшов.

По словам специалистов, такая ситуация предусмотрена и не представляет никакой угрозы уникальному сооружению.

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