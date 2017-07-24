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08:57 (мск), источник: dostup1.ru

Десятки отдыхающих покрылись сыпью после купания в Тургояке

Люди обращаются в больницы с дерматитами, но пляжи до сих пор открыты.

Десятки отдыхающих, большинство из которых дети, обратились в больницы Миасса (Челябинская область) после купания в Тургояке — люди покрываются сыпью из-за паразитов, размножившихся в воде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отдых на Тургояке закончился сыпью и зудом для туристов, искупавшихся в младшем брате Байкала в минувшие выходные. К местным дерматологам обратились десятки заболевших, большинство из которых дети. Точное число покрывшихся сыпью назвать на данный момент нельзя, так как многие из них приезжие, поэтому могли пожаловаться в медучреждения по месту жительства, либо вообще не пойти к врачу.

«Администратор базы отдыха “Золотые пески” подтвердила, что у многих отдыхающих сыпь и зуд, в том числе и у ее детей. Пожелала нам выздоровления, но пляж не закрыли, даже не посчитали нужным проинформировать отдыхающих. У меня одного ребенка второй день откапывают в реанимации, второго положили в кишечное отделение. У самой и у старшего ребенка тоже сыпь», — пишет одна из пострадавших в соцсети.

Заболевшие сообщают, что им ставят диагноз «церкариоз». Кожу поражают личинки паразитических плоских червей, которых переносят водоплавающие птицы. Пострадавшие призывают друг друга писать обращения в Роспотребнадзор и предостерегают от купания других южноуральцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, известно, что сыпью покрылись далеко не все отдыхающие, купавшиеся в Тургояке. Некоторые горожане утверждают, что заходили в воду по 15 раз за день, но их кожа осталась чиста.

Ольга Плеханова

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