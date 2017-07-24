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08:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

На улице Островского изменилась схема движения

Дорогу сделали четырёхполосной.

В Перми изменилось движение на улице Островского.

Как пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», такое решение приняли для увеличения пропускной способности улицы Островского в районе перекрестка с улицей Пушкина.

Теперь в направлении улицы Революции пересечь улицу Пушкина и проехать прямо по улице Островского можно с обеих полос. После пересечения улицы Пушкина автомобили могут поехать прямо по правой полосе или уйти налево на улицу Тихую.

Недавно также изменили схему движения на Средней дамбе в Перми.

Чтобы расширить улицу Островского до четырёх полос дорожники заасфальтировали обочины во временном варианте и нанесли новую разметку.

Напомним, из-за ремонта Северной дамбы и работ на улице Пушкина в Перми образуются пробки. Движение затруднено не только в часы пик, но и в течение всего дня.

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