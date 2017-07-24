Пермские ученые обследовали бункер Гитлера

«Рост сталактитов и других натечных образований — первый признак того, что сооружение находится в опасности. В рукотворных строениях они образуются почти также, как и в природе — только вынос кальция и карбонатов происходит из цемента, который держит кирпичную кладку, а не из карбонатных пород. Результатом этого процесса является постепенное разрушение цемента со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Максимович.