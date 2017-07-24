Пермские ученые обследовали бункер Гитлера
ПЕРМЬ, 24 июля, ФедералПресс. Ученые Пермского университета обследовали бункер Гитлера. Заслуженный эколог России, кандидат
ПЕРМЬ, 24 июля, ФедералПресс. Ученые Пермского университета обследовали бункер Гитлера. Заслуженный эколог России, кандидат
Выяснилось, что потолочные своды бункера Адольфа Гитлера под угрозой обрушения. Обнаруженные в бункере сталактиты достигают 2,5 метров, ежегодно они растут на 3,5 сантиметра.
«Рост сталактитов и других натечных образований — первый признак того, что сооружение находится в опасности. В рукотворных строениях они образуются почти также, как и в природе — только вынос кальция и карбонатов происходит из цемента, который держит кирпичную кладку, а не из карбонатных пород. Результатом этого процесса является постепенное разрушение цемента со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Максимович.
Бункеры в долине Берхтесгадена протянулись почти на 3 км. В них были обустроены рабочие кабинеты, жилые комнаты, казармы, склады, электростанция. Среди почти 80 помещений были и апартаменты Адольфа Гитлера, Мартина Бормана и Германа Геринга. В части бункера сейчас действует выставка эпохи