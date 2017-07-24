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09:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермские ученые обследовали бункер Гитлера

ПЕРМЬ, 24 июля, ФедералПресс. Ученые Пермского университета обследовали бункер Гитлера. Заслуженный эколог России, кандидат геолого-минералогических наук Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович и бакалавр геологии Наталья Бельтюкова побывали во второй штаб-квартире лидера Третьего Рейха в городе Оберзальцберг, в Баварских Альпах, сообщает пресс-служба вуза.

Выяснилось, что потолочные своды бункера Адольфа Гитлера под угрозой обрушения. Обнаруженные в бункере сталактиты достигают 2,5 метров, ежегодно они растут на 3,5 сантиметра.

«Рост сталактитов и других натечных образований — первый признак того, что сооружение находится в опасности. В рукотворных строениях они образуются почти также, как и в природе — только вынос кальция и карбонатов происходит из цемента, который держит кирпичную кладку, а не из карбонатных пород. Результатом этого процесса является постепенное разрушение цемента со всеми вытекающими последствиями», — пояснил Максимович.

Бункеры в долине Берхтесгадена протянулись почти на 3 км. В них были обустроены рабочие кабинеты, жилые комнаты, казармы, склады, электростанция. Среди почти 80 помещений были и апартаменты Адольфа Гитлера, Мартина Бормана и Германа Геринга. В части бункера сейчас действует выставка эпохи национал-социализма.

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