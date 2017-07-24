Дожди в Пермском крае продлятся до четверга

В целом за неделю температуры воздуха в Пермском крае будет на 1−1,5 градуса ниже нормы по югу края и около нормы — по северу, а количество осадков на большей части края ожидается около нормы. 24 и 25 июля в регионе пройдут умеренные дожди, сильные осадки вероятны лишь по крайнему западу территории.



В середине дня возможны локальные слабые грозы с кратковременными ливнями, ближе к вечеру осадки прекратятся. Днем 24 июля температура воздуха составит +17…+22° (в Перми дневной максимум около +20°). Ожидаемое количество осадков- от 5 до 10 мм.



Днем 25 июля также будут дожди в западных и центральных районах края. Кроме того, это станет самым прохладным днем на неделе. Максимальная температура в Перми в пределах +18…+19°, по территории края +15..+20° .



Осадки продолжатся и в среду. Температура воздуха днем из-за плотной облачности существенно не повысится, и составит +16…+21°, в Перми не выше +20°.



Потепление ожидается 27 июля. Столбик термометра поднимется до +25°. По востоку вероятность осадков будет выше, температура воздуха ниже на 3−5°. Осадки в этот день будут иметь уже локальный характер.



Температура воздуха в конце недели будет повышаться, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.