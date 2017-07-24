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08:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Экстренное предупреждение от МЧС Башкирии: на некоторые районы республики надвигаются грозы

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Дожди и грозы вновь испортят только установившуюся солнечную погоду в Башкортостане.

По данным синоптиков Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РБ, сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, днем по западу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду, при грозах порывистый.

Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой. Термометр в дневное время достигнет отметки плюс 20−25 градусов, по юго-востоку 27−32 градуса, в ночное время температура понизится до плюс 11−16.

В последующие два дня — 25 и 26 июля также прогнозируются дожди и грозы. Фон ночных и дневных температур воздуха сохранится такой же, как и сегодня, 24 июля.

Оказавшись во время непогоды на улице, следует избегать деревьев и конструкций, рекламных щитов.

В МЧС по РБ напоминают — если во время грозы вы оказались в лесу, нужно укрыться на низкорослом участке, следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более прикасаться к их стволам.

При нахождении на водоеме необходимо выйти из воды, отойти от берега и спуститься в низину. В горной местности также надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин. Опасно находиться возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего ваш рост в пять-шесть раз.

В степи, поле, при отсутствии укрытия необходимо сесть на корточки в ложбине или овраге, при приближении грозы лечь на землю, при этом помня о том, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая.

Ни в коем случае нельзя разговаривать по телефону.

Если во время грозы вы находитесь в автомобиле, не покидайте его, так как вы вне опасности. Но при этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Держите закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон, рекомендуют спасатели.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий нужно звонить по мобильному телефону в Службу спасения — «101 », с городского «01».

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