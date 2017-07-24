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09:27 (мск), источник: Prokazan.ru

Более 90 тысяч зрителей посмотрели казанский этап Red Bull Air Race

В Казань Red Bull Air Race вернется в конце августа 2018 года.

Чемпионат мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани посмотрели более 90 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

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 — Это был отличный этап и все мы остались довольны. В Казани потрясающая публика, — рассказал о своих впечатлениях гендиректор компании Red Bull Air Race Эрик Вольф, передает «Бизнес Онлайн».

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Напомним, накануне в Казани завершился первый в истории российский этап Red Bull Air Race. Победителем российского этапа гонок стал американец Кирби Чемблисса — он набрал 15 очков. Он же лидирует пока и в общем зачете. Канадец Пит Маклауд — на второй строчке с 12 очками.

Следующий этап гонки пройдет в начале сентября в португальском городе Порту. Кстати, в Казань Red Bull Air Race вернется в 2018 и 2019 годах.

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