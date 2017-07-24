Толстолобика-гиганта выловили сотрудники Госрыбцентра в Исетском водохранилище
Екатеринбург. 24 июля.
Екатеринбург. 24 июля.
Так, пойман толстолобик массой 41,88 кг и длиной 125 см. Приблизительный возраст этой рыбы составляет 19 лет. По оценкам специалистов, она съела за свою жизнь более двух тонн фитопланктона.
Всего в период контрольного облова рыб в Исетском водохранилище сотрудники Госрыбцентра оценили состояние 12 белых толстолобиков в возрасте от трех до пяти лет и весом от 700 г до 2,2 кг.
В сообщении подчеркивается, что у пойманных рыб «хороший коэффициент упитанности», это говорит о благоприятных условиях для жизни толстолобиков в Исетском водохранилище.
В 2013—2016 годах в Исетское водохранилище было выпущено более 186 тыс. особей белого амура и белого толстолобика для восполнения биологического баланса, который мог быть нарушен в результате строительства и эксплуатации береговой насосной станции парогазовой установки Среднеуральской ГРЭС.
Осенью энергетики Среднеуральской ГРЭС вновь планируют выпустить в Исетское водохранилище несколько тысяч особей рыбы ценных пород.