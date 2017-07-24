Толстолобика-гиганта выловили сотрудники Госрыбцентра в Исетском водохранилище

Так, пойман толстолобик массой 41,88 кг и длиной 125 см. Приблизительный возраст этой рыбы составляет 19 лет. По оценкам специалистов, она съела за свою жизнь более двух тонн фитопланктона.

Всего в период контрольного облова рыб в Исетском водохранилище сотрудники Госрыбцентра оценили состояние 12 белых толстолобиков в возрасте от трех до пяти лет и весом от 700 г до 2,2 кг.

В сообщении подчеркивается, что у пойманных рыб «хороший коэффициент упитанности», это говорит о благоприятных условиях для жизни толстолобиков в Исетском водохранилище.

В 2013—2016 годах в Исетское водохранилище было выпущено более 186 тыс. особей белого амура и белого толстолобика для восполнения биологического баланса, который мог быть нарушен в результате строительства и эксплуатации береговой насосной станции парогазовой установки Среднеуральской ГРЭС.