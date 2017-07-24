На парковках Краснодара к концу июля появятся первые зарядные станции для электромобилей

Краснодар, 24 июля, KrasnodarMedia.

Первые станции быстрого заряда для электромобилей появятся к концу июля в Краснодаре. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Станции подключат к электросети, а там где нет такой возможности устройства «запитают» от солнечной энергии. Губернатор отметил, что нововведение внедряется в рамках разрабатываемого комплекса мер по развитию электротранспорта и максимально возможного сохранения уникальной природы Краснодарского края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«- Там, где нет технической возможности подключения к электросети, мы будем устанавливать станции, работающие исключительно от энергии солнца. Опытный экземпляр уже готов, и, кстати, разработан он нашим кубанским производителем, — рассказал руководитель региона.

По его словам, прототипы «быстрых» зарядных станций будут производить на заводах концерна «Ростехнологии» в Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Еще одним шагом в развитии инфраструктуры для электромобилей станет реализация соглашения, которое край заключил с компаниями ГК «Ростехнологии», «Россети», «Рено», «Электо Групп» на Российском инвестфоруме в феврале этого года. Проект подразумевает концепцию развития электротранспорта на Кубани.

— Прежде всего, мы будет продвигать вопрос о введении на курортных и парковых территориях края так называемых «зеленых» зон, куда заехать можно будет только на экологически чистом транспорте. Наша задача — максимально сохранить уникальную природу Краснодарского края, уберечь от негативных внешних воздействий, — резюмировал губернатор.