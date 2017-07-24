Новая рабочая неделя в Воронеже будет жаркой и дождливой

Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды на неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в понедельник, 24 июля, ожидается переменная облачность. Ветер переменный 5−10 м/сек. Температура воздуха до +26 градусов. Ночью столбик термометра не поднимется выше +13 градусов.

Во вторник, 25 июля, также будет переменная облачность. Ветер восточной четверти 5−10 м/сек. Температура ночью от +13 до +15, днем от +26 до +28 градусов.

В среду, 26 июля, столбик термометра поднимется до +30 градусов. Днем возможна гроза. Ветер юго-восточный, 6−11 м/сек. Ночью температура воздуха до +18 градусов.

В четверг, 27 июля, ночью будет до +19 градусов, днем до +32 градусов. Также днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный 5−10 м/сек.