Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Авиакомпания iFly обещает войти в своевременное расписание полетов во вторник, 25 июля, сообщили в понедельник в
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Авиакомпания iFly обещает войти в своевременное расписание полетов во вторник, 25 июля, сообщили в понедельник в
«По уточненной информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолета с планового технического обслуживания. Мы ориентируемся на информацию от авиакомпании iFly (“Ай Флай”), которая обещает полностью войти в расписание ко вторнику, 25 июля», — приводит
Как сообщалось, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверки в связи с задержками авиарейсов компанией iFly.
По данным надзорного ведомства, авиарейс
Авиакомпания iFly стала лидером по доле задержанных более чем на два часа чартерных международных рейсов в июне, следует из статистики Росавиации. Так, авиакомпания в прошлом месяце выполнила 215 чартерных зарубежных рейсов, 39 из них (18,1%) было задержано.