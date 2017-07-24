Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек

Источник: Reuters

«По уточненной информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолета с планового технического обслуживания. Мы ориентируемся на информацию от авиакомпании iFly (“Ай Флай”), которая обещает полностью войти в расписание ко вторнику, 25 июля», — приводит пресс-служба слова PR-директора туроператора TezTour Ларисы Ахановой.

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Как сообщалось, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверки в связи с задержками авиарейсов компанией iFly.

По данным надзорного ведомства, авиарейс Москва-Бодрум от 22 июля был задержан на 16 часов и отправлен 23 июля в 14:07. Авиарейс Москва-Анталия от 23 июля был задержан на шесть часов.

Авиакомпания iFly стала лидером по доле задержанных более чем на два часа чартерных международных рейсов в июне, следует из статистики Росавиации. Так, авиакомпания в прошлом месяце выполнила 215 чартерных зарубежных рейсов, 39 из них (18,1%) было задержано.

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