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09:21 (мск), источник: Интерфакс

Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Авиакомпания iFly обещает войти в своевременное расписание полетов во вторник, 25 июля, сообщили в понедельник в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Источник: Reuters

«По уточненной информации от авиакомпании, текущий сбой в расписании вызван технической неисправностью одного из воздушных судов и поздним возвращением другого самолета с планового технического обслуживания. Мы ориентируемся на информацию от авиакомпании iFly (“Ай Флай”), которая обещает полностью войти в расписание ко вторнику, 25 июля», — приводит пресс-служба слова PR-директора туроператора TezTour Ларисы Ахановой.

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Как сообщалось, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверки в связи с задержками авиарейсов компанией iFly.

По данным надзорного ведомства, авиарейс Москва-Бодрум от 22 июля был задержан на 16 часов и отправлен 23 июля в 14:07. Авиарейс Москва-Анталия от 23 июля был задержан на шесть часов.

Авиакомпания iFly стала лидером по доле задержанных более чем на два часа чартерных международных рейсов в июне, следует из статистики Росавиации. Так, авиакомпания в прошлом месяце выполнила 215 чартерных зарубежных рейсов, 39 из них (18,1%) было задержано.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Что делать, если мой рейс отменили?Главные вопросы авиакомпаниям, ответы на которые нужно знать любому путешественнику
Комментарии
2
Серафим Тяпкин-ляпкин
Обещенного три года ждут !
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Alex Heavy
......зарекалась ворона дер-мо не клевать!
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