25 июля в ряде казанских домов отключат электричество

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 24 июля). 25 июля в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Смоленская, 82−138, 91−141а.

С 8.00 до 13.00 отключение произойдет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Годовикова, 8 (школа № 168); ул. Деменьтева, 5б, 7, 7а, 9; ул. Максимова, 1, 1а, 1б, 2.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в доме № 5 по ул. Николаева Вахитовского района.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. 40 лет Октября, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; ул. Глазовская, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Залесная, 82, 82а; ул. Маршрутная, 11; ул. Ново-Осиновская, 16, 18; ул. Осиновская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28; пер. Осиновский, 3, 3а, 5, 7а; ул. Самарская, 4, 6, 8, 15, 15/2; ул. Телецентра, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

С 13.00 до 18.00 без света останутся жители Ново-Савиновского района по адресам: ул. Билярская, 1−29, 2−28; ул. Измайловская, 1−29, 4−26; ул. Ключищенская, 2−6, 3−25; ул. Краснодарская, 1−29, 2−30; ул. Лениногорская, 1−21, 2−22а; ул. Полянская, 1−23, 2−22.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах №№ 4, 6, 8, 10 по ул. Габишева Приволжского района.

Кроме того, отключение запланировано в ряде поселков Приволжского района. С 13.00 до 17.00 свет отключат в поселке Алтан по улицам: Аланлык, пер. Аланлык, Алтан, Каенлы, Сабит, Сафиуллина, Уртак, Якын. С 9.00 до 17.00 электричества не будет в поселке Кукушкино по улицам: 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Загородная, Кисловодская, Кисловодский переулок, Кукушкинская, Озерная, Оранжерейная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Теньковская, Услонская, Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б. С 9.00 до 12.00 отключение запланировано в поселке Салмачи по улицам: 4-я Зеленая, Центральная.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул. Вяземская, 2, 26, 27; ул. Главная, 12, 43; ул. Каштановая, 19, 21; ул. Мира, 1, 3, 5, 11; ул. Трудящихся, 30, 60.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселках Большие Дербышки (улицы Заречная и Новая) и Большие Клыки (ул. Октябрьская, 1−53) Советского района.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани.