25 июля в ряде казанских домов отключат электричество
Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
(Город Казань KZN.RU, 24 июля). 25 июля в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского,
С 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Смоленская, 82−138, 91−141а.
С 8.00 до 13.00 отключение произойдет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Годовикова, 8 (школа № 168); ул. Деменьтева, 5б, 7, 7а, 9; ул. Максимова, 1, 1а, 1б, 2.
С 8.00 до 17.00 электричество отключат в доме № 5 по ул. Николаева Вахитовского района.
С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Кировском районе по адресам: ул. 40 лет Октября, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; ул. Глазовская, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Залесная, 82, 82а; ул. Маршрутная, 11; ул.
С 13.00 до 18.00 без света останутся жители
С 9.00 до 17.00 электричества не будет в домах №№ 4, 6, 8, 10 по ул. Габишева Приволжского района.
Кроме того, отключение запланировано в ряде поселков Приволжского района. С 13.00 до 17.00 свет отключат в поселке Алтан по улицам: Аланлык, пер. Аланлык, Алтан, Каенлы, Сабит, Сафиуллина, Уртак, Якын. С 9.00 до 17.00 электричества не будет в поселке Кукушкино по улицам: 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Загородная, Кисловодская, Кисловодский переулок, Кукушкинская, Озерная, Оранжерейная,
С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул. Вяземская, 2, 26, 27; ул. Главная, 12, 43; ул. Каштановая, 19, 21; ул. Мира, 1, 3, 5, 11; ул. Трудящихся, 30, 60.
С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселках Большие Дербышки (улицы Заречная и Новая) и Большие Клыки (ул. Октябрьская, 1−53) Советского района.
Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Кировского,
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает