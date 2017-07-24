Нависший над Волгоградом смог сняли с квадрокоптера
Экстренные службы города заявили, что причиной загрязнения воздуха стал пожар.
Экстренные службы города заявили, что причиной загрязнения воздуха стал пожар.
Волгоградцы сняли с высоты птичьего полета смог, нависший над Волгоградом в воскресенье, 23 июля, едкий смог.
Жители почти всех районов города жаловались на дым и запах гари в воздухе. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в экстренных службах города, причиной смога стал природный пожар, который произошел в Светлоярском районе. На обширной территории загорелся сухой камыш. Добавим, что специалисты, выезжавшие на место происшествия, взяли пробы воздуха для анализа.