Нависший над Волгоградом смог сняли с квадрокоптера

Жители почти всех районов города жаловались на дым и запах гари в воздухе. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в экстренных службах города, причиной смога стал природный пожар, который произошел в Светлоярском районе. На обширной территории загорелся сухой камыш. Добавим, что специалисты, выезжавшие на место происшествия, взяли пробы воздуха для анализа.