Активисты очистили береговую полосу Голубого озера

В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ, активисты молодежного движения «БУДЕТЧИСТО» и неравнодушные жители города. Особый вклад в охрану окружающей среды внесли юные защитники природы. Вместо со взрослыми они навели порядок на береговой полосе водоема, очистили ее от имеющегося мусора. По словам заместителя начальника Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Алмаза Исмагилова, экологическое просвещение подрастающего поколения — одна из целей сегодняшней акции, сообщает пресс-служба ведомства.