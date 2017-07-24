Более 150 легковушек ждут выезда из Беларуси в понедельник

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Более 150 легковых автомобилей и 600 грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси утром в понедельник, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете.

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Очереди на границах традиционно образовались к выходным, однако в понедельник существенно меньше они не стали.

Так, утром 24 июля 110 автомобилей ждут выезда из Беларуси в пункте пропуска Брест, еще полсотни — в Брузгах.

Сохраняются и очереди из фур. Так, в Каменном логе стоят 240 грузовых автомобилей, в Привалке — 121, а в Бенякони — 86. В сумме на выезд из республики в Литву, Польшу и Латвию стоят в очередях свыше 600 фур.