На ростовском стадионе посеяли траву

Источник: РИА "Новости"

Сейчас всех гостей Ростова-на-Дону принимает одноименный аэропорт, пассажирский терминал которого был построен еще в 1977 году. Однако болельщики, прибывшие на чемпионат мира, скорее всего, его уже не увидят. В декабре планируется запуск нового аэропортового комплекса «Платов». Это единственный аэропорт, возводившийся в рамках подготовки к ЧМ-2018 с нуля. Комплекс вырос буквально в чистом поле, вокруг, если не считать строителей, — ни души. Пустынна пока и взлетно-посадочная полоса, протянувшаяся больше чем на 3,5 километра. Но уже скоро все изменится. На территории аэропорта смогут стоять одновременно 45 судов, а пропускная способность комплекса составит порядка 1800 человек в час. Для болельщиков в дни чемпионата мира будут работать 86 специальных шаттлов, которые доставят всех желающих на «Ростов Арену», а также в другие важные точки города.

Расстояние от самых дальних мест трибун до кромки поля — 50 метров

Если «Платов» — главный архитектурный проект Ростовской области, то «Ростов Арена» — ее главная футбольная стройка. Рабочие утверждают, что стадион готов на 85 процентов и нет причин этому не верить. Снаружи белоснежная арена вообще производит впечатление практически завершенной конструкции. Но внутри понимаешь, что дел еще достаточно: нужно закрепить кресла, которые окрасят серый бетон трибун в желтый и синий, цвета местного ФК «Ростов», установить табло, завершить самые разные инженерные и отделочные работы. Впрочем, уже сейчас очевидны главные достоинства стадиона. Несмотря на 45-тысячную вместимость, «Ростов Арена» выглядит очень компактной и воздушной. Эффект легкости дает белая мембранная крыша фирмы с автомобильным названием «Феррари». Кажется, что она наброшена на стадион, как фата. А секрет компактности — крутой 32-градусный угол, под которым расположены трибуны арены. Эту идею строители позаимствовали в планировке одного из столичных концертных залов: так что болельщики смогут почувствовать себя внутри «Ростов Арены» как на спектакле. Расстояние от самых дальних мест до кромки поля — всего 50 метров, а значит, все нюансы игры смогут увидеть даже обладатели недорогих билетов.

Правда, сейчас там смотреть особо нечего. Пока поле выглядит как выровненная масса песка и торфа, но на самом деле все не так просто. «Пирог» поля — это сложная инженерная конструкций высотой 1,2 метра, в которую заложены системы вентиляции, дренажа, аэрации, датчики температуры и так далее.

Пока представители подрядчика засыпали журналистов фактами о стадионе, на поле неторопливо появился специальный трактор — сеять газон. Неспешная процедура растянулась на несколько часов, поэтому ее окончания дождаться не удалось. Любителям ботаники докладываем: футболисты будут играть на смеси разносортового мятлика лугового. Через шесть-восемь недель полю предстоит процедура прошивки искусственными волокнами, которые свяжут плодородный слой поля. «Вырванных кусков дерна не будет», — заверили нас строители.