Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
«Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
Как использовать для хранения место вокруг окна
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
11:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Профилактика пляжных опасностей в Приморье — в приоритете

Дежурные медицинские пункты на пляжах исправно работают, но важнее не допустить неприятностей в виде солнечного удара, перегрева и прочего.

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Профилактикой пляжных опасностей в виде теплового и солнечного ударов, укусов медуз и змей и прочих летних происшествий занимается в Приморье Краевой центр медицинской профилактики. В разгар пляжного сезона — в конце июля и августе — работа по профилактике ведется наиболее активно, рассказала ИА PrimaMedia Людмила Савельева, заведующая кабинетом мониторинга здоровья и информационно-аналитической работы КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Краевого центра медицинской профилактики.

— Краевой центр ведет активную работу по профилактике тех опасностей, которые поджидают отдыхающих на отдыхе на природе. Это касается укусов змей, клещей и медуз, теплового и солнечного ударов, и других неприятностей. Профилактические памятки с информацией о том, как вести себя на отдыхе, чтобы избежать таких проблем, Краевой центр медицинской профилактики размещает в медучреждениях Приморского края и информационных ресурсах, — рассказала Людмила Савельева.

Летний сезон — приятный сезон, но пребывание на солнце вредно всем, рассказала эксперт. Солнечные лучи могут вызвать ожоги кожи, перегревание, солнечный и тепловой удар. Чтобы избежать подобных случаев, следует выбрать место для отдыха в тени, соблюдать питьевой режим, не переедать и не голодать, носить на солнце головной убор. Первые признаки теплового удара — головная боль, тошнота, слабость, головокружение. Нередко бывает рвота, появляется сухость во рту, сильная жажда, лицо становится багровым. Учащаются пульс и дыхание, человек жалуется на неприятные ощущения в области сердца. При легкой форме удара температура тела может повышаться до 37,5 С, при более тяжелой — до 39−41 С. В тяжелых случаях при тепловом и солнечном ударе человек теряет сознание, может произойти остановка дыхания и сердца.

В случае перегрева пострадавшему нужно оказать первую медицинскую помощь и вызвать скорую в срочном порядке. Тепловой удар и прочие неприятности чреваты осложнениями. Вызов скорой помощи или дежурного пляжного врача обязателен при всех инцидентах.

При укусе ядовитой змеи область укуса необходимо обездвижить и наложить повязку, и отсосать из раны яд. До момента оказания помощи специалистом следует больше пить — это выводит токсины из организма.

Как вести себя при тепловом и солнечном ударе, а также в случае укуса змеи, можно посмотреть в памятке на сайте primorsky.ru. Профилактика летних опасностей проводится в Приморье в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2013−2020 годы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь