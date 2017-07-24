Профилактика пляжных опасностей в Приморье — в приоритете

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Профилактикой пляжных опасностей в виде теплового и солнечного ударов, укусов медуз и змей и прочих летних происшествий занимается в Приморье Краевой центр медицинской профилактики. В разгар пляжного сезона — в конце июля и августе — работа по профилактике ведется наиболее активно, рассказала ИА PrimaMedia Людмила Савельева, заведующая кабинетом мониторинга здоровья и информационно-аналитической работы КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Краевого центра медицинской профилактики.

— Краевой центр ведет активную работу по профилактике тех опасностей, которые поджидают отдыхающих на отдыхе на природе. Это касается укусов змей, клещей и медуз, теплового и солнечного ударов, и других неприятностей. Профилактические памятки с информацией о том, как вести себя на отдыхе, чтобы избежать таких проблем, Краевой центр медицинской профилактики размещает в медучреждениях Приморского края и информационных ресурсах, — рассказала Людмила Савельева.

Летний сезон — приятный сезон, но пребывание на солнце вредно всем, рассказала эксперт. Солнечные лучи могут вызвать ожоги кожи, перегревание, солнечный и тепловой удар. Чтобы избежать подобных случаев, следует выбрать место для отдыха в тени, соблюдать питьевой режим, не переедать и не голодать, носить на солнце головной убор. Первые признаки теплового удара — головная боль, тошнота, слабость, головокружение. Нередко бывает рвота, появляется сухость во рту, сильная жажда, лицо становится багровым. Учащаются пульс и дыхание, человек жалуется на неприятные ощущения в области сердца. При легкой форме удара температура тела может повышаться до 37,5 С, при более тяжелой — до 39−41 С. В тяжелых случаях при тепловом и солнечном ударе человек теряет сознание, может произойти остановка дыхания и сердца.

В случае перегрева пострадавшему нужно оказать первую медицинскую помощь и вызвать скорую в срочном порядке. Тепловой удар и прочие неприятности чреваты осложнениями. Вызов скорой помощи или дежурного пляжного врача обязателен при всех инцидентах.

При укусе ядовитой змеи область укуса необходимо обездвижить и наложить повязку, и отсосать из раны яд. До момента оказания помощи специалистом следует больше пить — это выводит токсины из организма.