Автопробег дружбы «Берлин — Москва» пройдет через Иркутск

Автопробег дружбы «Берлин — Москва», который продлится три недели, пройдет через Иркутск. В проекте примут участие 341 человек из 16-ти стран. Автопробег охватит 45 городов по семи маршрутам, стартует в Берлине у Бранденбургских ворот грандиозным музыкальным фестивалем за мир. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

Автопробег дружбы Берлин-Москва проходит с 23 июля по 13 августа 2017 года. Его цель — наладить дружеские и культурные связи между Германией и Россией, построить мир, основанный на дружбе и взаимопонимании между народами.

«Большая часть участников пробега из Германии. Самому младшему всего шесть месяцев, самому старшему 78 лет. Едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Едут знакомиться, дружить, вместе радоваться, вместе вспоминать сложные моменты общей истории и вместе строить новое мирное будущее. Организаторы автопробега уверены: народная дипломатия работает», — говорится в сообщении.

В рамках автопробега состоится более 100 мероприятий общественно-политической, культурной, экономической, спортивной, экологической направленности. Одним из самых ярких будет заплыв 1 августа в Санкт-Петербурге немецкого спортсмена, пловца — ультрамарафонца Марко Хенрикса во имя русско-немецкой дружбы. Им будет предпринята попытка установить мировой рекорд, проплыв 77 км по реке Неве от истока до устья.

Маршрут «Основной» пройдет через Берлин, Щецин, Калининград, Ригу, Псков, Лугу, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Валдай, Тверь, Москву, Смоленск, Минск, и завершится в Берлине. В проекте запланировано еще шесть маршрутов: «Байкал», «Карелия», «Золотое кольцо», «Волга», «Крым», «Кавказ». Участники маршрута «Байкал» пройдут через Иркутск.

«В 2016 году мы уже показали, как можно содействовать развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами. Мы просто поехали в Россию и уже на пути туда встретили много интересных людей, посетили различные организации и нашли новых друзей. Мы своими глазами увидели Россию, познакомились с ее жителями и получили от общения массу положительных эмоций. Вот так возник гражданский и культурный обмен, обоюдное понимание и уважение интересов друг друга», — отметил инициатор автопробега, эксперт в сфере геополитики и политической географии, доктор Райнер Ротфусс.