Автопробег дружбы «Берлин — Москва» пройдет через Иркутск
341 человек из 16-ти стран примет участие в проекте.
341 человек из 16-ти стран примет участие в проекте.
Автопробег дружбы «Берлин — Москва», который продлится три недели, пройдет через Иркутск. В проекте примут участие 341 человек из 16-ти стран. Автопробег охватит 45 городов по семи маршрутам, стартует в Берлине у Бранденбургских ворот грандиозным музыкальным фестивалем за мир. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.
Автопробег дружбы
«Большая часть участников пробега из Германии. Самому младшему всего шесть месяцев, самому старшему 78 лет. Едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Едут знакомиться, дружить, вместе радоваться, вместе вспоминать сложные моменты общей истории и вместе строить новое мирное будущее. Организаторы автопробега уверены: народная дипломатия работает», — говорится в сообщении.
В рамках автопробега состоится более 100 мероприятий
Маршрут «Основной» пройдет через Берлин, Щецин, Калининград, Ригу, Псков, Лугу,
«В 2016 году мы уже показали, как можно содействовать развитию международного взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами. Мы просто поехали в Россию и уже на пути туда встретили много интересных людей, посетили различные организации и нашли новых друзей. Мы своими глазами увидели Россию, познакомились с ее жителями и получили от общения массу положительных эмоций. Вот так возник гражданский и культурный обмен, обоюдное понимание и уважение интересов друг друга», — отметил инициатор автопробега, эксперт в сфере геополитики и политической географии, доктор Райнер Ротфусс.
Организаторы из Германии везут в Россию рисунки от немецких детей. Они о мире, дружбе и взаимопонимании между народами. То как это видят дети. Один из рисунков они хотят передать президенту России Владимиру Путину в знак дружбы и желания мира немецких детей. Аналогично — рисунок о мире от ребенка с российской стороны — будет передан канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.