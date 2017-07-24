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11:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Зарплата‍ в Красноярском крае выросла на 1000 рублей

Заметное влияние на рост средней зарплаты оказала сфера добычи полезных ископаемых.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Среднемесячная заработная плата‍ в Красноярском крае продолжает расти. Об этом сообщают специалисты Новосибирскстата. По информации статистиков, средняя начисленная зарплата в январе-мае в регионе составила 38 431 рублей.

По данным на январь-апрель, заработная плата была почти на тысячу рублей меньше и составляла 37 388 рублей. Заметное влияние на рост средней зарплаты оказала сфера добычи полезных ископаемых. За последние 5 месяцев средняя зарплата добытчиков полезных ископаемых составила 94 667 рублей, а в январе-апреле — 77 509 рублей.

Среди других сфер с высокой зарплатой в Красноярском крае специалисты назвали обрабатывающие производства (56 754 руб.), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (46 819 руб.), водоснабжение, сбор и утилизацию отходов (46 138 руб.), а также транспортировку и хранение (45 822 руб.). Также отмечается рост зарплат в таких сферах, как деятельность в области информации и связи (41 579 руб.), финансовая и страховая деятельность (53 995 руб.), наука (42 626 руб.) и госуправление и обеспечение военной безопасностью (42 328 руб.).

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