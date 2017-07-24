Зарплата‍ в Красноярском крае выросла на 1000 рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Среднемесячная заработная плата‍ в Красноярском крае продолжает расти. Об этом сообщают специалисты Новосибирскстата. По информации статистиков, средняя начисленная зарплата в январе-мае в регионе составила 38 431 рублей.

По данным на январь-апрель, заработная плата была почти на тысячу рублей меньше и составляла 37 388 рублей. Заметное влияние на рост средней зарплаты оказала сфера добычи полезных ископаемых. За последние 5 месяцев средняя зарплата добытчиков полезных ископаемых составила 94 667 рублей, а в январе-апреле — 77 509 рублей.