Зарплата в Красноярском крае выросла на 1000 рублей
Заметное влияние на рост средней зарплаты оказала сфера добычи полезных ископаемых.
Заметное влияние на рост средней зарплаты оказала сфера добычи полезных ископаемых.
Среднемесячная заработная плата в Красноярском крае продолжает расти. Об этом сообщают специалисты Новосибирскстата. По информации статистиков, средняя начисленная зарплата в
По данным на
Среди других сфер с высокой зарплатой в Красноярском крае специалисты назвали обрабатывающие производства (56 754 руб.), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (46 819 руб.), водоснабжение, сбор и утилизацию отходов (46 138 руб.), а также транспортировку и хранение (45 822 руб.). Также отмечается рост зарплат в таких сферах, как деятельность в области информации и связи (41 579 руб.), финансовая и страховая деятельность (53 995 руб.), наука (42 626 руб.) и госуправление и обеспечение военной безопасностью (42 328 руб.).