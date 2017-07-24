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10:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полиция усилила контроль над пляжами Хасанского района

С начала пляжного сезона более 200 нарушений совершили арендаторы пляжей, и более 1 тысячи — отдыхающие в Приморье.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Время отпусков и солнечная погода привлекают на пляжи Приморья тысячи отдыхающих, как жителей края, так и гостей из других регионов. В зависимости от оперативной ситуации на популярные пляжи привлекаются дополнительные наряды полиции. На данный момент полиция усилила контроль над пляжами Хасанского района в Андреевке. Именно там с начала сезона зарегестрировано наибольшее количество нарушений, совершенных как арендаторами, так и самими отдыхающими, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по Приморскому краю Алексей Демин.

— Более 1 тысячи административных нарушений, совершенных отдыхающими на пляже, зарегистрировано в Приморье с начала пляжного сезона. Самые распространенные из них — распитие спиртных напитков, нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, хулиганство, — рассказал Алексей Демин. — Более 200 нарушений было совершено арендаторами. Большинство из них — это ведение предпринимательской деятельности без лицензии, 65 — несоблюдение требований ведения предпринимательской деятельности на пляже, 44 — аренда пляжа без оформления ИП, и 25 — самоуправство, то, что называется «веревочникам».

Законно ли взымают плату с отдыхающих на пляже, можно определить еще на въезде. Установленный шлагбаум, организованная парковка, стенд с информацией для потребителя, чистый от мусора пляж — первые признаки того, что предпринимательская деятельность на пляже законна. Если эти требования не соблюдены, отдыхающие могут обратиться по телефону 02 или 102 для мобильных в дежурную часть полиции.

Подробнее узнать о том, как определить законность оплаты за вход на пляж, можно прочитать в памятке на сайте primorsky.ru. Информирование населения о законности предпринимательской деятельности ведется в рамках госпрограммы «Защита населения и территрории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013−2020 годы.

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