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10:22 (мск), источник: Известия

Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиации

Их истории — к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.

Источник: AP 2017

Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, американская летчица-рекордсменка Амелия Эрхарт родилась в США 24 июля 1897 года. Став одной из самых известных фигур в авиации рекордов 1930-х годов, она заново открыла небо для женщин. Спустя 40 лет, в июле 1937 года, Эрхарт вместе со своим штурманом Фредом Нунаном бесследно пропала при попытке осуществить кругосветный перелет по линии экватора — споры о ее дальнейшей судьбе ведутся до сих пор.

Истории первых женщин-рекордсменок и самой Амелии Эрхарт — в материале «Известий».

Элиза Дерош — актриса, покорившая небо

Первой женщиной, самостоятельно пилотировавшей аэроплан, официально считается француженка Элиза Дерош. Впрочем, публика знала ее как баронессу Раймонду де Ларош — такой звучный псевдоним Элиза выбрала для своей сценической карьеры. Театральная актриса, отличавшаяся привлекательностью и любовью к красивым нарядам, впервые на аэроплане в небо она поднялась почти случайно.

Увлекшись полетами на воздушных шарах, на волне всеобщего интереса к покорению неба она подружилась с воздухоплавателем Шарлем Вуазелем. В октябре 1909 года Элиза уговорила его дать ей «порулить» аэропланом на земле. Однако то ли актриса ослушалась хозяина машины, то ли просто не справилась с управлением и слишком разогнала аэроплан, но он поднялся в воздух и пролетел несколько сот метров. Происшествие закончилось благополучно, а 23-летняя Элиза задалась целью научиться пилотировать самолет.

Уже 8 марта 1910 года Дерош, окончив авиашколу, приняла участие в соревнованиях, по результатам которых первой из французских женщин получила официальное удостоверение пилота.

Несколько лет она ездила по Европе в составе летающего цирка, в том числе побывала Дерош и в России.

С началом Первой мировой войны женщин официально отстранили от полетов, и Дерош пошла работать во французскую армию. В июне 1919 года, вернувшись к пилотированию, она установила два мировых рекорда, на дальность и высоту полета. В июле того же года 33-летняя летчица погибла в авиакатастрофе. Памятник ей установлен в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Источник: РИА "Новости"

Лидия Зверева — институтка за штурвалом аэроплана

Дочь генерала русской армии, прославившегося во время войны на Балканах, воспитанница института благородных девиц, Лидия с юности мечтала об авиации. В 1910 году, в возрасте 20 лет, она поступила в гатчинский аэроклуб «Гамаюн» — один из первых в России.

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Лидия Зверева сдала выпускные экзамены в ноябре 1911 года, став первой в Российской империи женщиной — дипломированным пилотом. Там же, в школе, она встретила своего мужа, пилота-инструктора и самолетостроителя Владимира Слюсаренко. Вместе они организовали собственную летную школу и мастерскую по ремонту самолетов в Риге, которая тогда была авиационным сердцем империи — в это время расположенный там же Русско-Балтийский завод активно привлекал пилотов для испытаний новых самолетов.

Зверева стала первой женщиной в мире, выполнившей целую серию сложнейших фигур высшего пилотажа: мертвую петлю, штопор Арцеулова и пикирование с выключенным мотором — двигатель включался, лишь когда самолет разгонялся на низких высотах.

После начала Первой мировой войны супруги вернулись в Петербург, где в 1916 году 26-летняя авиатрисса умерла от тифа. Основанный ими в Риге завод продолжал работать вплоть до 1917 года.

Первая женщина-испытатель

В то же время, когда Зверева занималась в аэроклубе «Гамаюн», его посещала другая русская авиатрисса, Любовь Голанчикова. Ее судьба во многом напоминает историю француженки Элизы Дерош.

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К тому моменту, когда она увлеклась авиацией, 21-летняя Голанчикова уже была популярной актрисой, выступавшей под псевдонимом Милли Море. Ее первый полет состоялся в 1910 году. Незадолго до этого она познакомилась с одним из первых летчиков Российской империи, Михаилом Ефимовым, он предложил ей прокатиться на аэроплане — и Голанчикова поняла, что хотела бы сама научиться летать.

Спустя год, осенью 1911 года, она окончила «Гамаюн» и получила удостоверение пилота, став третьей летчицей в России после Лидии Зверевой и Евдокии Анатры, родственницы президента Одесского аэроклуба.

Сразу после окончания обучения Голанчикова объявила публике, что оставляет сцену ради полетов. На одном из авиационных мероприятий она познакомилась с немецким авиаконструктором Антоном Фоккером — именно на его предприятии спустя десятилетия были созданы истребители «Фоккер», активно использовавшиеся Германией в годы Второй мировой войны, а тогда в воздух только поднялась первая спроектированная им модель.

По приглашению конструктора Любовь несколько лет проработала испытателем на его заводе в Германии, а после начала Первой мировой войны вернулась в Россию. Свой личный самолет она передала царской армии и занималась испытаниями построенных на российских заводах самолетов «Фарман». После революции Голанчикова некоторое время работала инструктором в ВВС Красной армии, а затем эмигрировала в США, где скончалась в 1961 году в возрасте 72 лет.

Источник: AP 2017

Амелия Эрхарт — пропавшая рекордсменка

Первые женщины-летчицы прочно сформировали в сознании публики образ прекрасной амазонки за штурвалом крылатой машины. Но и самолетостроение стремительно развивалось — на фоне всё новых и новых рекордов дальности и высоты полета образ прекрасной авиатриссы начала века заметно побледнел. Одной из тех, кто смог проложить женщинам дорогу в авиацию эпохи больших рекордов 1930-х, стала американка Амелия Эрхарт.

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Эрхарт, начавшая с участия в показательных воздушных боях и авиашоу на американских ярмарках, прославилась сразу несколькими длительными перелетами. Ее первый трансатлантический перелет из США в Великобританию состоялся в 1928 году — тогда 31-летняя летчица фактически выполняла роль пассажира в мужской команде, о чем не преминула с недовольством сообщить прессе после окончания полета. По контракту, заключенному со спонсором, после этого она написала книгу о перелете. И с этого момента началась ее профессиональная карьера в авиации.

Помимо страстного увлечения небом Эрхарт, которой пришлось сменить множество профессий, от фотографа до секретарши и водителя, чтобы накопить деньги на занятия в аэроклубе, активно выступала за права женщин. Она старалась помочь женщинам, мечтающим стать профессиональными пилотами, сделать полеты своей профессией.

Пик ее карьеры пришелся на начало 1930-х годов — в 1932 году Эрхарт на собственном гоночном самолете за 15 часов в одиночку пересекла Атлантику. И стала не только первой женщиной, но и вторым человеком в мире, пролетевшим по такому маршруту соло. В том же году, после серии авиационных «гастролей» по стране, она стала первой женщиной, которая без посадки пересекла американский континент. Амелия также установила ряд других национальных рекордов и приняла участие сразу в нескольких гонках.

Об Эрхарт говорили не только в США, но и во всем мире. Она была вхожа в дом президента страны Теодора Рузвельта и давала уроки пилотирования его жене Элеоноре. В калифорнийском университете Пардью она занималась исследованиями по аэронавтике и помогала в планировании карьеры студенткам-летчицам.

В 1937 году она задалась целью совершить кругосветный перелет по линии экватора на двухмоторном транспортно-пассажирском самолете «Локхид-Электра».

На одном из самых опасных участков маршрута Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан пропали без вести, не сумев обнаружить один из расположенных в Тихом океане маленьких островов — единственное место, где на этом участке можно было бы совершить посадку.

По разным версиям, летчица и штурман погибли сразу или какое-то время оставались на необитаемых островах в этом районе. Масштабная поисковая операция, немедленно развернутая правительством США, никаких следов так и не обнаружила. По другой версии, они попали в плен к японцам, случайно наткнувшись на их секретную военную базу.

Эрхарт планировала, что этот перелет станет последним в ее карьере в авиации рекордов — летом 1937 года летчице должно было исполнится 40 лет.

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