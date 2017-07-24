Аллея памяти Сергея Гимаева появится во Владивостоке
Её обустройством займутся игроки и тренеры хоккейного клуба «Адмирал».
Её обустройством займутся игроки и тренеры хоккейного клуба «Адмирал».
Аллея памяти советского хоккеиста и тренера, спортивного комментатора Сергея Гимаева появится во Владивостоке. Её закладка начнётся в краевом центре уже завтра, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Во вторник, 25 июля, все игроки и тренеры «Адмирала» рядом с «Фетисов-Ареной» заложат аллею памяти заслуженного тренера России Сергея Наильевича Гимаева.
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«В нём вывесят его игровой свитер с автографом — в этом свитере он проводил
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Сергей Гимаев являлся почётным президентом клуба «Адмирал». Он очень многое сделал для развития хоккея в Приморском крае, неоднократно посещал регион, проводил