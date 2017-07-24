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10:51 (мск), источник: Восток Медиа

Аллея памяти Сергея Гимаева появится во Владивостоке

Её обустройством займутся игроки и тренеры хоккейного клуба «Адмирал».

Источник: Восток Медиа

Аллея памяти советского хоккеиста и тренера, спортивного комментатора Сергея Гимаева появится во Владивостоке. Её закладка начнётся в краевом центре уже завтра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во вторник, 25 июля, все игроки и тренеры «Адмирала» рядом с «Фетисов-Ареной» заложат аллею памяти заслуженного тренера России Сергея Наильевича Гимаева.

Руководитель пресс-службы ХК «Адмирал» Кирилл Беляков уточнил, что и хоккеисты, и тренерский состав займутся высаживанием деревьев. Кроме этого, на самой главной ледовой площадке Приморья откроется памятный стенд Гимаева.

«В нём вывесят его игровой свитер с автографом — в этом свитере он проводил мастер-классы в свой последний приезд во Владивосток в 2017 году», — добавили в пресс-службе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Сергей Гимаев являлся почётным президентом клуба «Адмирал». Он очень многое сделал для развития хоккея в Приморском крае, неоднократно посещал регион, проводил мастер-классы для воспитанников приморского хоккея не только во Владивостоке, но и Артёме, Уссурийске и Находке.

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