Огни телебашни на сопке Орлиной во Владивостоке вновь зажгли, но в тестовом режиме
Пока что увидеть сияние прожекторов можно всего лишь на час в день (ФОТО).
Пока что увидеть сияние прожекторов можно всего лишь на час в день (ФОТО).
Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.
Долгое время выключенные огни главной телебашни Владивостока вновь зажглись. То, что художественная подсветка снова работает, заметили многие горожане в прошедший уикенд. После затянувшейся реконструкции световое оборудование тестируется, а потому сияние прожекторов и стробоскопов можно увидеть каждый день, но всего на час, рассказали ИА PrimaMedia в МУПВ «ВПЭС», обслуживающем подсветку.
Подсветка у телебашни на сопке Орлиной появилась в 2011 году, как и на многих зданиях Владивостока, в рамках реконструкции Морского фасада города к саммиту АТЭС. Погасли огни в феврале 2016 года
В приморском филиале РТРС, которому принадлежит телебашня, сообщили, что не имеют доступа к включению подсветки, но свою часть плановых работ давно выполнили.
— Изначально подсветку отключили по нашей инициативе — мы проводили действия по усилению металлоконструкций башни. Но закончили мы их еще к сентябрю 2016 года, о чем уведомили «ВПЭС» и разрешили им вновь включать эти стробоскопы. Но они по
Директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев отметил, что техническая возможность вновь включить подсветку телебашни уже прошлой осенью у них все же отсутствовала:
— Запуск подсветки затянулся, потому что,
Латышев отметил, что осветительное оборудование снималось только на высоте от 80 до 160 метров — сперва его полностью демонтировали, затем монтировали обратно.
— Сейчас идет тестирование системы и опробование ее в разных режимах. Мы должны привести подсветку в такое состояние, в котором она была изначально. Пока что будем включать ее в 21.00, отключать в 22.00 в будние и выходные. Раньше освещение телебашни выключали в 23.00, но по просьбам жителей близлежащих домов, которым мешал свет, время решили сократить. Включение системы происходит автоматически с общим городским освещением. После тестирования, зимой, подсветка будет включаться раньше, — добавляет он.
Справка: общая высота телебашни равна 199 метрам, весит сооружение более 300 тонн (при этом высота сопки над уровнем море составляет еще 180 метров). Построена башня в 1961 году.