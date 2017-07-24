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10:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Огни телебашни на сопке Орлиной во Владивостоке вновь зажгли, но в тестовом режиме

Пока что увидеть сияние прожекторов можно всего лишь на час в день (ФОТО).

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9
фотографий
9
фотографий

Владивосток, 24 июля, PrimaMedia.

Долгое время выключенные огни главной телебашни Владивостока вновь зажглись. То, что художественная подсветка снова работает, заметили многие горожане в прошедший уикенд. После затянувшейся реконструкции световое оборудование тестируется, а потому сияние прожекторов и стробоскопов можно увидеть каждый день, но всего на час, рассказали ИА PrimaMedia в МУПВ «ВПЭС», обслуживающем подсветку.

Подсветка у телебашни на сопке Орлиной появилась в 2011 году, как и на многих зданиях Владивостока, в рамках реконструкции Морского фасада города к саммиту АТЭС. Погасли огни в феврале 2016 года из-за плановых ремонтных работ — необходимо было усилить металлоконструкции сооружения. Подсветку обещали зажечь уже через месяц, но этого не произошло.

В приморском филиале РТРС, которому принадлежит телебашня, сообщили, что не имеют доступа к включению подсветки, но свою часть плановых работ давно выполнили.

— Изначально подсветку отключили по нашей инициативе — мы проводили действия по усилению металлоконструкций башни. Но закончили мы их еще к сентябрю 2016 года, о чем уведомили «ВПЭС» и разрешили им вновь включать эти стробоскопы. Но они по какой-то причине это делать не стали. Соответственно, с сентября 2016 года по 21 июля этого года подсветки не было по причинам, которые от нас не зависят, нам о них даже неизвестно, — пояснил начальник центра поддержки Евгений Пономарев.

Директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев отметил, что техническая возможность вновь включить подсветку телебашни уже прошлой осенью у них все же отсутствовала:

— Запуск подсветки затянулся, потому что, во-первых, работы по реконструкции завершились не в сентябре прошлого года, они длились до зимы. Во-вторых, включить подсветку раньше не позволяли погодные условия допуска к работе на телевышке — это должна быть безоблачная, безветренная погода без туманов и дождей. Если сложить все такие дни, то их было недостаточно.

Латышев отметил, что осветительное оборудование снималось только на высоте от 80 до 160 метров — сперва его полностью демонтировали, затем монтировали обратно.

— Сейчас идет тестирование системы и опробование ее в разных режимах. Мы должны привести подсветку в такое состояние, в котором она была изначально. Пока что будем включать ее в 21.00, отключать в 22.00 в будние и выходные. Раньше освещение телебашни выключали в 23.00, но по просьбам жителей близлежащих домов, которым мешал свет, время решили сократить. Включение системы происходит автоматически с общим городским освещением. После тестирования, зимой, подсветка будет включаться раньше, — добавляет он.

Справка: общая высота телебашни равна 199 метрам, весит сооружение более 300 тонн (при этом высота сопки над уровнем море составляет еще 180 метров). Построена башня в 1961 году.

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