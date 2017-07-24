На ЧМЗ ограничено движение троллейбусов
Троллейбусы № 7,14 и 15 проследуют до остановки ДК «Строитель».
Троллейбусы № 7,14 и 15 проследуют до остановки ДК «Строитель».
Движение троллейбусов в Металлургическом районе Челябинска ограничено, сообщают в
От Богдана Хмельницкого до улицы Конноспортивной и Жукова идут работы по укладке дорожного покрытия, в связи с этим на данном участке закрыто движение троллейбусов с 9:30 до 22:00 24 июля.
Троллейбусы № 7,14 и 15 проследуют до остановки ДК «Строитель».
Пассажиров просят внимательно планировать поездки.