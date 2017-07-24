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10:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

На ЧМЗ ограничено движение троллейбусов

Троллейбусы № 7,14 и 15 проследуют до остановки ДК «Строитель».

Движение троллейбусов в Металлургическом районе Челябинска ограничено, сообщают в пресс-службе ЧелябГЭТ.

От Богдана Хмельницкого до улицы Конноспортивной и Жукова идут работы по укладке дорожного покрытия, в связи с этим на данном участке закрыто движение троллейбусов с 9:30 до 22:00 24 июля.

Троллейбусы № 7,14 и 15 проследуют до остановки ДК «Строитель».

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

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