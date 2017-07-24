Жители Красноярского края чаще всего курят на детских площадках

За полгода жителям края в основном выписывали штрафы за курение на детских площадках, индивидуальным предпринимателям — за то, что торговали сигаретами на недостаточно удаленной от образовательных учреждений территории (павильоны располагались ближе, чем за сто метров от школ). Юридические лица получали штрафы за сотрудников, которые курили на рабочем месте.