Жители Красноярского края чаще всего курят на детских площадках
В Роспотребнадзоре подвели итоги соблюдения антитабачного законодательства на территории Красноярского края за первое полугодие 2017 года.
В Роспотребнадзоре подвели итоги соблюдения антитабачного законодательства на территории Красноярского края за первое полугодие 2017 года.
За полгода жителям края в основном выписывали штрафы за курение на детских площадках, индивидуальным предпринимателям — за то, что торговали сигаретами на недостаточно удаленной от образовательных учреждений территории (павильоны располагались ближе, чем за сто метров от школ). Юридические лица получали штрафы за сотрудников, которые курили на рабочем месте.
Всего за нарушение антитабачного закона было выписано 64 штрафа на общую сумму 714 000 рублей.