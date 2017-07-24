Объездная дорога «Ново-Ленино — Университетский — Первомайский» в Иркутске будет платной
Глава департамента дорожного строительства города Руслан Батраченко заметил, что на реализацию проекта потребуется 10 млрд рублей.
Глава департамента дорожного строительства города Руслан Батраченко заметил, что на реализацию проекта потребуется 10 млрд рублей.
Масштабный проект по строительству объездной дороги «Ново-Ленино — Университетский — Первомайский» в столице Приангарья обойдется более чем в 10 млрд рублей. Об этом заявил начальник департамента дорожного строительства администрации Иркутска Руслан Батраченко. Чиновник добавил, что эта дорога потребует федеральных средств, а также привлечения денег на условиях
— Реализация проекта обойдется более чем в 10 млрд рублей. Сейчас мы совместно с комитетом по градостроительной политике работаем над этим. Протяженность трассы будет около 7 км. КУМИ занимается резервированием земель — там нужно выкупать и сносить дома. Проект федеральный — порядка 70% государство готово выделить, но дорога должна быть платной. Они готовы предоставить деньги только на этих условиях. Остальные 30% необходимо привлечь на условиях
Напомним, активисты Общероссийского народного фронта провели новый рейд в рамках проекта «Карта убитых дорог» в столице Приангарья 28 июня. Были обследованы участки улиц Шевцова, Рабочего Штаба, Карла Либкнехта, Советской, Седова, 30-й Дивизии. При этом некоторые места стали повторным обследованием уже ранее отмеченных проблем. На дорогах