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10:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Объездная дорога «Ново-Ленино — Университетский — Первомайский» в Иркутске будет платной

Глава департамента дорожного строительства города Руслан Батраченко заметил, что на реализацию проекта потребуется 10 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Масштабный проект по строительству объездной дороги «Ново-Ленино — Университетский — Первомайский» в столице Приангарья обойдется более чем в 10 млрд рублей. Об этом заявил начальник департамента дорожного строительства администрации Иркутска Руслан Батраченко. Чиновник добавил, что эта дорога потребует федеральных средств, а также привлечения денег на условиях муниципально-частного партнерства. При этом она будет платной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Реализация проекта обойдется более чем в 10 млрд рублей. Сейчас мы совместно с комитетом по градостроительной политике работаем над этим. Протяженность трассы будет около 7 км. КУМИ занимается резервированием земель — там нужно выкупать и сносить дома. Проект федеральный — порядка 70% государство готово выделить, но дорога должна быть платной. Они готовы предоставить деньги только на этих условиях. Остальные 30% необходимо привлечь на условиях частно-муниципального партнерства, — заявил Руслан Батраченко.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта провели новый рейд в рамках проекта «Карта убитых дорог» в столице Приангарья 28 июня. Были обследованы участки улиц Шевцова, Рабочего Штаба, Карла Либкнехта, Советской, Седова, 30-й Дивизии. При этом некоторые места стали повторным обследованием уже ранее отмеченных проблем. На дорогах по-прежнему наблюдаются ямы и искусственно созданные трамплины, дефекты на тротуарах и проблемы с ливневой канализацией.

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