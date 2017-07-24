Объездная дорога «Ново-Ленино — Университетский — Первомайский» в Иркутске будет платной

Источник: IrkutskMedia.ru

Масштабный проект по строительству объездной дороги «Ново-Ленино — Университетский — Первомайский» в столице Приангарья обойдется более чем в 10 млрд рублей. Об этом заявил начальник департамента дорожного строительства администрации Иркутска Руслан Батраченко. Чиновник добавил, что эта дорога потребует федеральных средств, а также привлечения денег на условиях муниципально-частного партнерства. При этом она будет платной. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Реализация проекта обойдется более чем в 10 млрд рублей. Сейчас мы совместно с комитетом по градостроительной политике работаем над этим. Протяженность трассы будет около 7 км. КУМИ занимается резервированием земель — там нужно выкупать и сносить дома. Проект федеральный — порядка 70% государство готово выделить, но дорога должна быть платной. Они готовы предоставить деньги только на этих условиях. Остальные 30% необходимо привлечь на условиях частно-муниципального партнерства, — заявил Руслан Батраченко.