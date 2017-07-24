Хабаровск ожидает «двойной удар»

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Военно-спортивный конкурс «Двойной удар» пройдёт в Хабаровске. Его организуют на базе военно-патриотического клуба «Данко». Конкурс проводится среди воспитанников патриотических объединений и юнармейских отрядов города. Подобные соревнования пройдут в краевом центре впервые.

Заявки на участие подали 10 команд по два человека. В команду входят юноша и девушка, пара должна показать слаженную работу и пройти все этапы конкурса.

«Во время основного этапа участники конкурса будут соревноваться в выполнении нормативов по военно-прикладным видам спорта. Будет стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, преодоление полосы препятствий. Во второй день конкурса пары должны будут выступить с творческой визиткой и решить задания на логику и сообразительность», — рассказал начальник штаба муниципального отделения «Юнармия» Андрей Мухранов.