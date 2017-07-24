Хабаровск ожидает «двойной удар»
Подобные соревнования пройдут в краевом центре впервые.
Подобные соревнования пройдут в краевом центре впервые.
Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.
Заявки на участие подали 10 команд по два человека. В команду входят юноша и девушка, пара должна показать слаженную работу и пройти все этапы конкурса.
«Во время основного этапа участники конкурса будут соревноваться в выполнении нормативов по
Как отмечают организаторы, конкурс проводится для воспитания патриотизма, повышения эффективности работы по подготовке молодёжи к службе в армии и развития у подростков интереса к военной службе. Основной этап конкурса пройдёт 25 июля на стадионе школы № 47 и на базе