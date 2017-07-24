Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
10 интересных идей для фартука на кухне
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ — СМИ
Ученые США говорят почему Путин поддерживает Асада
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
25Юбилей Харрисона Форда
10:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровск ожидает «двойной удар»

Подобные соревнования пройдут в краевом центре впервые.

Хабаровск, 24 июля, AmurMedia.

Военно-спортивный конкурс «Двойной удар» пройдёт в Хабаровске. Его организуют на базе военно-патриотического клуба «Данко». Конкурс проводится среди воспитанников патриотических объединений и юнармейских отрядов города. Подобные соревнования пройдут в краевом центре впервые.

Заявки на участие подали 10 команд по два человека. В команду входят юноша и девушка, пара должна показать слаженную работу и пройти все этапы конкурса.

«Во время основного этапа участники конкурса будут соревноваться в выполнении нормативов по военно-прикладным видам спорта. Будет стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, преодоление полосы препятствий. Во второй день конкурса пары должны будут выступить с творческой визиткой и решить задания на логику и сообразительность», — рассказал начальник штаба муниципального отделения «Юнармия» Андрей Мухранов.

Как отмечают организаторы, конкурс проводится для воспитания патриотизма, повышения эффективности работы по подготовке молодёжи к службе в армии и развития у подростков интереса к военной службе. Основной этап конкурса пройдёт 25 июля на стадионе школы № 47 и на базе военно-патриотического клуба «Данко». 26 июля определится пара-победитель. Победители и призёры получат дипломы и подарочные сертификаты в магазин спортивных товаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики
СМИ: Siemens подумывает о кадровых перестановках из-за скандала
В Госдуму внесут проект о занятии предпринимательством с 14 лет
«Закон Яровой» грозит операторам из РФ штрафами со стороны ЕС
«Мегафон» готов оспорить требование ФАС о тарифах для операторов
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Авиакомпания iFly пообещала со вторника летать без задержек
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей Одним из главных нововведений станет возможность получения номеров и СТС при покупке новой машины у автодилеров
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь